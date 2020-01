Großeinsatz: Feuerwehr löscht Werksbrand - fünf Personen behandelt

Das Feuer in der Produktionshalle eines Gewerbebetriebs an der Otto-Hahn-Straße hatte die Feuerwehr rasch im Griff. Ein größerer Schaden konnte verhindert werden.

65 Kräfte im Einsatz

In einem Gewerbebetrieb an der Steinheimer Otto-Hahn-Straße in Hanau ist es zu einem Feuer in einer Produktionshalle gekommen.