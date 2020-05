Streit an Kreisverkehr eskaliert: Radfahrer schlägt mit Holzknüppel auf Autofahrer ein

In Gelnhausen nahe Hanau eskaliert ein Streit zwischen zwei Radfahrern und einem Autofahrer. Dabei wird ein Beteiligter sogar mit einem Holzknüppel verletzt.

Gelnhausen - Heftig aneinandergeraten sind zwei Radfahrer und ein Autofahrer im etwa 25 Kilometer von Hanau entfernten Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis). Dabei wurde ein Beteiligter sogar so schlimm verletzt, dass er von der Besetzung eines Rettungswagens behandelt werden musste. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet um Mithilfe.

Zu dem Streit kam es bereits am späten Freitagnachmittag (08.05.2020). Laut ersten Angaben der Polizei Südhessen gerieten die zwei Radfahrer und der 66 Jahre alte Autofahrer gegen 17.45 Uhr in einen handfesten Streit, der schließlich eskalierte.

Hanau: Streit in Gelnhausen eskaliert - Radfahrer schlägt mit Holzknüppel auf Autofahrer ein

Zu der Auseinandersetzung sei es gekommen, weil sich zumindest einer der Radfahrer in dem Kreisverkehr in der Altenhaßlauer Straße in Gelnhausen nahe Hanau falsch verhalten haben soll. Die drei Verkehrsteilnehmer seien daraufhin zunächst verbal aneinandergeraten. Dann habe der 66-jährige Autofahrer jedoch einen Holzknüppel aus seinem Auto geholt.

Im weiteren Verlauf sei es einem Radler jedoch gelungen den Knüppel an sich zu nehmen. Damit habe er anschließend auf den Autofahrer eingeschlagen, der diverse Prellungen und eine blutige Wunde davontrug.

Hanau: Heftiger Streit zwischen Radfahrern und Autofahrer in Gelnhausen - Polizei sucht Zeugen

Nachdem immer mehr Passanten auf den Streit an dem Kreisverkehr in Gelnhausen nahe Hanau aufmerksam wurden, flüchteten die Radfahrer in Richtung der Raiffeisentankstelle. Nun wird nach ihnen gesucht. Die Polizei hat eine Fahndung mit Personenbeschreibung herausgegeben:

Einer der Männer sei 20 bis 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß

Er wird als muskulös beschrieben, soll tätowiert gewesen sein und einen dunklen Vollbart tragen

Bei der Tat trug er eine kurze schwarze Hose und ein beigefarbenes Oberteil sowie eine schwarze Mütze

Der Mann war mit einem E-Mountainbike unterwegs

Der zweite Radfahrer fuhr ein „normales“ Mountainbike und wird auf etwa 1,80 Meter geschätzt

Er sei von kräftiger Statur und ebenfalls 20 bis 25 Jahre alt

Er hatte einen rötlichen drei-Tage-Bart und trug ein schwarzes T-Shirt und eine kurze Hose

Hinweise auf die beiden Fahrradfahrer nimmt die Polizei Gelnhausen unter der Nummer 06051-8270 entgegen.

