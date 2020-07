Dramatische Szenen in den Bergen: Wanderung wird für Familie zum Alptraum

Eine Wanderung in Österreich nimmt für eine Familie auf Erlensee nahe Hanau eine dramatische Wende. Der Ausflug wird zum Horror.

Erlensee – Der Urlaub in Österreich nimmt für eine Familie aus Erlensee bei Hanau eine dramatische Wende: Ein 11 Jahre alter Junge verletzt sich schwer am Kopf. Er muss mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Was war geschehen? Am Freitag (10.07.2020) war der 11-Jährige aus Erlensee in Hessen gemeinsam mit seiner Familie und der Familie seines Patenonkels wandern. Die Familien waren im Skigebiet Zillertal-Arena in Österreich unterwegs.

Der Ausflug begann harmlos. Die Familien fuhren mit der Rosenalmbahn bis zur Bergstation „Rosenalm“ und begannen dann mit dem Abstieg. Die Wanderung nahm anschließend eine dramatische Wende.

Beim Abstieg gegen 14.50 Uhr in Richtung Parkplatz liefen der 11-Jährige aus Erlensee bei Hanau und sein 12-jähriger Cousin über steile Wiesen, um den Weg abzukürzen. Dabei stolperte der 11-jährige Deutsche, überschlug sich in der Folge mehrmals und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu, teilte die Polizei mit. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. chw ( *op-online.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.)

