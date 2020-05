Öffnen Freibäder in der Corona-Krise? Hanau trifft drastische Entscheidung

Hanau trifft in der Corona-Krise eine drastische Entscheidung über seine Freibäder. Welche Bäder betroffen sind und bis wann die Regelung gilt.

Hanau - Die Freibadsaison wird in diesem Sommer* ausfallen. Das verkündete Hanaus Bürgermeister Axel Weiss-Thiel in einer Pressemitteilung. Die Stadt geht damit im Kampf gegen das Coronavirus einen Schritt weiter, als die hessische Landesregierung, die bisher keine Regelung für Freibäder und Badeseen erlassen hat. Man orientiere sich an dem in Bund und Ländern grundsätzlichen Verbot größerer Veranstaltungen bis zum 31. August, heißt es. Eine Aufhebung dieses Beschlusses sei nur dann eine Option, wenn die Verbreitung des Coronavirus ausreichend eingedämmt sei. In den meisten Schwimmbädern beginnt die Freibadsaison regulär Anfang oder Mitte Mai.

Der Organisations- und Überwachungsaufwand, um die Anzahl der Badegäste und deren Abstand untereinander zu kontrollieren, sei laut Weiss-Thiel zu hoch. „Uns ist bewusst, dass diese Entscheidung insbesondere für Familien hart ist, die sich wegen Corona auf einen Urlaub zuhause einstellen müssen und nun nicht Außenbecken, Liegewiesen, Spielplätze und Gastronomie unserer beiden Beckern nutzen können“, führte der Bürgermeister von Hanau fort.

Laut Uwe Weier, dem Geschäftsführer der Hanauer Bäder, habe man mit Hinblick auf die Auswirkungen des Coronavirus noch nicht mit den entscheidenden Vorbereitungen für die Freibadsaison begonnen. Durch die Schließung seien daher keine zusätzlichen Kosten entstanden.

Von der Schließung aufgrund des Coronavirus sind zunächst die Freibäder der Hanau Bäder GmbH betroffen. Sie werden bis Ende August 2020 geschlossen bleiben werden. Das schließt sowohl das Innen- als auch den Außenbecken des Heinrich-Fischer-Bads, sowie das Lindenaubad in Großauheim mit ein. Im September soll zumindest im Heinrich-Fischer-Bad die Hallenbad- und Saunasaison wieder starten. Das Lindenaubad wird hingegen geschlossen bleiben, da es ab Herbst 2020 saniert wird. Seit Mitte März sind die Bäder schon geschlossen, gemäß der Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus.

Für das Personal, dass von dem Ausfall der Freibadsaison betroffen ist, suche man derzeit nach Lösungen, so Weiss-Thiel und Weier. Sowohl Kurzarbeit als auch die Beschäftigung in anderen Bereichen der Stadt Hanau seien möglich. Festangestellte müssten zudem weiter Überstunden und Resturlaube abbauen, befristete Verträge würden in der Corona-Krise nicht mehr verlängert.

Bisher ist Hanau Vorreiter dieser Regelung. Andere Kommunen haben bisher keine Schließungen von Freibädern bekannt gegeben. Badbetreiber in der Region blicken angesichts der anhaltenden Corona-Krise ungewiss auf die Freibadsaison im Sommer 2020. Mindestens bis zum 3. Mai müssen alle Schwimmbäder geschlossen bleiben, ob bis dahin andere Kommunen über den Freibadbetrieb entscheiden bleibt abzuwarten.

Langen: Freibad-Saison verschoben

Währenddessen ist in Langen die Bäder- und Hallenmanagement GmbH noch unentschlossen. Dort wurde der Start der Freibad-Saison aufgrund der Corona-Pandemie auf einen unbestimmten Zeitpunkt verlegt. Davon betroffen sind neben dem Freizeit- und Familienbad an der Teichstraße und dem Langener Hallenbad auch der beliebte Langener Waldsee. Das Hallenbad werde vor der Sommerpause aber sicher nicht öffnen. Alle Jahreskarten behalten dennoch ihre Gültigkeit und werden für den Zeitraum der Schließung verlängert.

Von Valérie Eiseler

