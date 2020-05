Auf der A3 bei Hanau: Beamten der Autobahnpolizei fällt ein Holztransporter auf. Bei der Überprüfung wird klar, dass sie den richtigen Riecher haben.

Die Polizei stoppt auf der Autobahn A3 bei Hanau einen auffälligen Transporter

einen auffälligen Transporter Schon auf den ersten Blick fällt die starke Beladung auf

Bei der Überprüfung bestätigt sich der Verdacht der Beamten

Hanau – Die Polizei hat am Montag (27.04.2020) auf der Autobahn A3 bei Hanau einen auffälligen Holztransporter gestoppt. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass dieser bei seiner Fahrt völlig überladen war. Über die Kontrolle informierte die Polizei Südosthessen in einer Meldung.

A3 bei Hanau: Transporter fährt mit dicken Baumstämmen auf der Autobahn

Demnach fiel einer Streife der Autobahnpolizei Langenselbold am Abend der mit Holz beladene Sattelschlepper auf der A3 bei Hanau auf. „Die Ladefläche des Sattelaufliegers war bis über die Spitzen der Rungen hinaus mit dicken Buchenstämmen beladen, weshalb sich der Verdacht der Überladung ergab“, teilte die Polizei mit.

Um das Gesamtgewicht festzustellen wurde der auffällige Lkw von den Polizisten von der Autobahn A3 zu einer Fahrzeugwaage im Industriepark Hanau-Wolfgang gelotst. „Hier bestätigte sich der Verdacht der Beamten, doch führte die Verwiegung nicht zum gewünschten Ergebnis. Denn die Fahrzeugwaage besaß eine maximale Wiegelast von 50 Tonnen, die in diesem Fall überschritten war“, hieß es von der Polizei.

A3 bei Hanau: Lkw ist sogar zu schwer für die Waage

Dem Fahrer konnte kein sogenannter „Wiegeschein“ ausgestellt werden. Deswegen nahmen die Beamten der Autobahnpolizei den Lkw erneut ins Schlepptau und fuhren mit ihm von Hanau aus zum Autobahnrevier im bayrischen Hösbach. Der Grund: Dort gibt es eine Schwerlastwaage, die bis zu 100 Tonnen wiegen kann.

Das Ergebnis: „Bei der Verwiegung durchbrach der Sattelzug die magische Grenze von 60 Tonnen“, so die Polizei in Offenbach zum Gesamtgewicht von 60.500 Kilogramm. Und weiter: „Aufgrund der Überladung von 51% wurde gegen den Fahrer des Sattelzugs ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.“ Zudem kommt auf den Fahrer ein Verfahren bei der Bußgeldstelle in Kassel zu.

A3 bei Hanau: Immer wieder Unfälle auf der Autobahn

Immer wieder kracht es auch auf der A3. Nach einem Unfall auf der A3 bei Hanau stockte der Verkehr. Zwischen Hanau und dem Frankfurter Kreuz staute es sich zwischenzeitlich kilometerlang.

Ein anderer Unfall auf der A3 bei Hanau führte zu massivem Stau im Berufsverkehr.

tvd