Immobilienpreise in Frankfurt: Das sind die teuersten und die günstigen Stadtteile

Von: Florian Dörr

Der Kauf einer Immobilie in Frankfurt bleibt für viele ein Traum. Die Preise steigen immer weiter. Einige Stadtteile stechen dabei hervor.

Frankfurt - Die Miet- und Kaufpreise für Immobilien in Frankfurt steigen immer weiter. Das ergibt sich aus einer aktuellen Studie von immobilienscout24.de. Demnach sind die Preise für Häuser (im Durchschnitt 6133 Euro pro Quadratmeter) im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 Prozent angestiegen. Wohnungen (5491 Euro pro Quadratmeter im Durchschnitt) wurden sogar um 7,2 Prozent teurer.

Dabei gehen die Immobilienpreise in den unterschiedlichen Stadtteilen Frankfurts teils weit auseinander. So kostete eine Wohnung in Höchst zuletzt im Mittel 4516 Euro pro Quadratmeter, im Westend-Süd musste man beim Kauf mit 9357 Euro pro Quadratmeter rechnen. Entsprechend bilden die beiden Stadtteile bei den Mietpreisen in Frankfurt auch die unterschiedlichen Enden der Preisspanne, wie die Liste der Kaufpreise von Wohnungen pro Quadratmeter zeigt:

Immobilienpreise in Frankfurt: Westend-Süd besonders teuer, Höchst fast noch preiswert

Stadtteil Quadratmeterpreis Westend-Süd 9357 Euro Nordend-West 8124 Euro Innenstadt 8065 Euro Altstadt 8035 Euro Bahnhofsviertel 7624 Euro Nordend-Ost 7467 Euro Sachsenhausen-Nord 7073 Euro Ostend 6780 Euro Bockenheim 6701 Euro Bornheim 6599 Euro Dornbusch 6282 Euro Sachsenhausen-Süd 6111 Euro Gallusviertel 6011 Euro Eschersheim 5670 Euro Heddernheim 5385 Euro Niederrad 5242 Euro Rödelheim 5233 Euro Niederursel 5213 Euro Oberrad 4978 Euro Höchst 4516 Euro

Die Preise für Frankfurt-Riedberg nennt immobilienscout24.de in der aktuellen Auflistung nicht.

Immobilien in Frankfurt: Seit vier Jahren steigen Preise in jedem Quartal

Ein Blick in aktuelle Immobilienangebote in Frankfurt zeigt: Die Preise sind teils beeindruckend: So kostet etwa ein saniertes Reihenhaus mit einer Wohnfläche von 130 Quadratmetern und sechs Zimmern in Frankfurt-Dornbusch auf immobilienscout24.de knapp 1,8 Millionen Euro. Die teuerste Wohnung im aktuellen Angebot ist gar für 12 Millionen Euro zu haben. Hier stehen allerdings auch 15 Zimmer auf 600 Quadratmetern Wohnfläche im Westend-Nord zur Verfügung. Damit ist die Wohnung noch merklich teurer als das aktuell am höchsten gehandelte Haus in Frankfurt.

Die Immobilienpreise in Frankfurt steigen weiter. (Symbolbild) © dpa

In den vergangenen Jahren gingen die Immobilienpreise in Frankfurt stetig nach oben. So lag der durchschnittliche Quadratmeterpreise für Häuser vor vier Jahren noch bei 4320 Euro, bei Wohnungen lag er bei 3889 Euro. Nun ist er auf besagte 6133 Euro und 5491 Euro angestiegen. In keinem einzigen Quartal gingen die Preise - trotz diverser Krisen - auch nur minimal nach unten. (fd)