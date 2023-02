IT-Störung bei Lufthansa: Beschädigtes Telekom-Kabel legt Flughafen Frankfurt lahm

Flughafen Frankfurt erwacht - IT-Systeme wieder hochgefahren

Von: Patryk Kubocz, Florian Dörr

Eine IT-Störung bei der Lufthansa sorgt für deutliche Einschränkungen am Mittwochvormittag. Die Deutsche Flugsicherung sperrt den Frankfurter Flughafen.

+++ 16.35 Uhr: Endlich die erlösende Nachricht für tausende gestrandete Passagiere am Frankfurter Flughafen. Wie die Lufthansa auf der Social-Media-Plattform Twitter vermeldet, stabilisiert sich der Flugverkehr aktuell wieder. Gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa) sagte ein Sprecher, die Computersysteme konnten am Mittwochnachmittag wieder hochgefahren werden.

Auf ihrem Informationsaccount Lufthansa News geht der Luftfahrtkonzern davon aus, dass sich die Lage im Laufe des Tages und Abends beruhige. „Für Donnerstag wird eine weitestgehend planmäßiger Flugbetrieb erwartet“, lässt die Lufthansa über Twitter verkünden.

Insgesamt 230 Flüge annulliert - 114.000 Passagiere sollten am Mittwoch befördert werden

+++ 16.15 Uhr: Aufgrund der IT-Störung am Frankfurter Flughafen durch gekappte Glasfaserleitung an einer Bahn-Baustelle kam es zu massiven Flugausfällen. Wie hoch die Zahl nun ausfällt, ordnet der Flughafenbetreiber Fraport gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa) ein. Bis zum Nachmittag sein rund 230 Starts und Landungen annulliert worden.

Zwar stabilisiere sich der Betrieb am Frankfurter Flughafen wieder, wie Fraport berichtet, dennoch dürfe stark bezweifelt werden, dass die geplanten 114.000 Passagiere befördert und insgesamt 1000 Starts und Landungen für den kompletten Mittwoch nachgeholt werden können.

IT-Störungen legen Flughafen Frankfurt lahm - Verdi möchte dennoch streiken

+++ 15.35 Uhr: Trotz der massiven Flugausfälle am Mittwoch aufgrund einer IT-Störung hält die Gewerkschaft Verdi an den geplanten gemeinsamen Streiks der Bodenverkehrsdienste, Luftsicherheit und dem öffentlichen Dienst fest. „Man sieht keinen Grund, daran etwas zu ändern“, sagte eine Sprecherin gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa).

Just heute rief die Gewerkschaft zum Streik am 17. Februar in einer Pressemitteilung auf. Demnach sollen die Flughäfen Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover, Bremen und die Lufthansa-Drehkreuze München und Frankfurt am Main bestreikt werden. Für die am Freitag stattfindende Münchener Sicherheitskonferenz gäbe es eine Notdienstvereinbarung. Regierungsmaschinen sollen dabei normal abfertigt werden, sagt die Sprecherin der Gewerkschaft gegenüber der dpa.

Flughafen Frankfurt lahmgelegt - Landungen sind wieder möglich

+++ 15.06 Uhr: Wie ein Sprecher des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport der Deutschen Presseagentur (dpa) mitteilt, sind nach mehreren Stunden des Wartens wieder Landungen möglich. Aufgrund mehrerer gekappter Glasfaseranschlüsse an der Ausbaustelle der S-Bahn Linie 6 in Frankfurt durch die Deutsche Bahn entstand eine IT-Störung, die den ganzen Flugverkehr lahmlegt.

Reiserechtler erklärt: Können Passagiere aufgrund der IT-Störung ihr Geld zurückfordern?

+++ 14.50 Uhr: Tausende Passagiere stecken seit Mittwochmorgen am Frankfurter Flughafen fest und können aufgrund durchtrennter Glasfaseranschlüsse nicht an ihr Ziel kommen. Doch trifft die Lufthansa Schuld, wenn bei Bauarbeiten der Deutschen Bahn ein Schaden entsteht? Der auf Reiserecht spezialisierte Anwalt Paul Degott aus Hannover schätzt die Situation gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa) ein.

Tausende Passagiere müssen am Mittwochmorgen auf ihren Flug warten. Durchtrennte Glasfaserleitungen machten Check-in und Boarding unmöglich. © Skander Essadi/5VISION.NEWS

„Wenn ein System von der Lufthansa ausfällt, ist das ein hausgemachtes Problem. Das führt dazu, dass Fluggäste Ansprüche auf Ausgleichszahlungen haben“, sagt Degott der dpa. Basierend auf der Fluggastrechte-Verordnung der Europäischen Union können Passagiere bei kurzfristigen Stornierungen oder Verspätungen von über drei Stunden eine Entschädigung einfordern. Diese belaufe sich zwischen 250 und 600 Euro pro Passagier.

Auch das Fluggastrechte-Portal Airhelp schreibt auf seiner Website: „Fluggesellschaften sind auch im Falle einer technischen Störung für Verspätungen verantwortlich.“ Ab einer Verspätung von drei Stunden können Passagiere eine alternative Beförderung verlangen. Darüber hinaus müssen Airlines für die Versorgung ihrer Passagiere sorgen. Ab einer Verspätung von fünf Stunden können die kompletten Kosten für den Flug zurückgefordert werden. Dann müssen Passagiere auf eigene Faust eine Alternativroute zu ihrem Ziel finden.

Flughafen Frankfurt lahmgelegt - Telekom-Kabel wurde bei Bauarbeiten der Deutschen Bahn durchtrennt

+++ 13.45 Uhr: Nach den massiven Störungen des Luftverkehrs aufgrund eines IT-Problems am Frankfurter Flughafen, hat ein Sprecher der Lufthansa einen groben Zeitplan gezeichnet, wie der weitere Tag ablaufen wird. Wie die Deutschen Presseagentur (dpa) mitteilt, rechnet der Luftfahrtkonzern mit einer Behebung der IT-Probleme am Nachmittag. Dies heißt aber nicht, dass auch am Nachmittag die ersten Flugzeuge wieder vom Frankfurter Flughafen starten können. „Bis zu einer Normalisierung des Flugbetriebs wird es noch länger dauern“, sagt der Sprecher gegenüber der dpa.

Bei Bohrarbeiten an der Baustelle der S-Bahn Linie 6 wurden Glasfaserleitungen beschädigt. Dies löste ein Chaos am Frankfurter Flughafen aus. © Skander Essadi/5VISION.NEWS

Derweil ist inzwischen klar, auf welcher Baustelle das Glasfaserkabel der Telekom durchtrennt wurde. Wie die Deutsche Bahn am Mittwochmittag bekannt gab, wurde das Kabel beim Ausbau der viergleisigen Ausbau S-Bahn Linie S6 in Frankfurt beschädigt. Der Unfall sei am Dienstagabend, gegen 19 Uhr, geschehen. Die Bahn habe die Telekom daraufhin umgehend über den Schaden informiert.



„Die Deutsche Bahn bittet ausdrücklich alle Fluggäste für die entstandenen Unannehmlichkeiten um Entschuldigung“, heißt es in der Mitteilung der Bahn weiter.

IT-Störung bei Lufthansa: Beschädigtes Telekom-Kabel legt Flughafen Frankfurt lahm

+++ 13.15 Uhr: Die Lufthansa bestätigt auf der Social-Media-Plattform Twitter, den Hintergrund für die IT-Probleme am Frankfurter Flughafen. „Bei Bauarbeiten in Frankfurt wurden Glasfaserkabel eines Telekomdienstleisters beschädigt, die einen Ausfall der IT-Systeme der Lufthansa am Flughafen in Frankfurt zur Folge hatten“, ließ der Luftfahrtkonzern über seinen Informationsaccount Lufthansa News verkünden.

Auch die Deutsche Telekom bestätigt diesen Vorfall, laut einer Meldung der Deutschen Presseagentur (dpa). Laut einem Sprecher des Telekommunikationsdienstleisters habe ein Bagger bei der Bauarbeit an einer Bahnstrecke mit einem Erdbohrer mehrere Glasfaserleitungen durchtrennt. Der Sprecher versichert gegenüber der dpa, die „Arbeiten zur Behebung der Störung laufen auch Hochtouren“. Indes teilt die Lufthansa auf Twitter mit, sie rechne mit einer Behebung der Probleme erst am frühen Abend.

Nach Sperrung der Frankfurter Landebahn: Weltweiter Luftfahrtverkehr läuft weiter

+++ 12.50 Uhr: Die IT-Störungen der Lufthansa, die seit Mittwochmorgen ein Check-in und Boarding unmöglich machen, betreffen nur das Drehkreuz Frankfurt, wie ein Unternehmenssprecher von der Deutschen Presseagentur (dpa) zitiert wird. Die Süddeutsche Zeitung berichtete indes, dass sämtliche Flüge weltweit ausgesetzt seien.

„Der Betrieb an den anderen Konzern-Drehpunkten läuft normal weiter“, dementiert der Lufthansa-Sprecher die Aussage der Süddeutschen Zeitung. Nur ein Flug von Zürich nach Frankfurt sei gestrichen worden. Es sei nicht richtig, dass weltweit alle Flüge abgesagt worden seien, zitiert die dpa den Sprecher.

Am Flughafen Frankfurt gibt es derzeit lange Wartschlangen. © 5.Vision.Media

Flugsicherung Langen sperrt Flughafen Frankfurt – Lufthansa nennt Hintergründe

+++ 11.59 Uhr: Nach den massiven IT-Problemen unter anderem am Flughafen Frankfurt hat die Lufthansa weltweit sämtliche Flüge ausgesetzt. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Das Unternehmen selbst, das am Airport an der Mainmetropole beheimatet ist, hat sich inzwischen auch offiziell zu der Großstörung geäußert.

Demnach scheint das IT-Problem lokalisiert: „Seit heute Morgen sind die Fluggesellschaften der Lufthansa Group von einem IT-Ausfall betroffen, der durch Bauarbeiten in der Region Frankfurt verursacht wurde. Dies hat leider zu Flugverspätungen und -ausfällen geführt.“ Berichten zufolge sind Bauarbeiten der Bahn ursächlich für die Probleme. Ein Bagger soll ein Glasfaserkabel beschädigt haben.

Die Lufthansa selbst rät Fluggästen etwa am Flughafen Frankfurt, auf die Bahn umzusteigen. „Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. Bis dahin bitten wir alle betroffenen Gäste, die mit LH-Inlandsflügen innerhalb Deutschlands fliegen, ein Bahnticket zu buchen und eine Erstattung auf http://lh.com zu beantragen“, heißt es.

Wann die IT-Probleme, die nicht nur den Flughafen Frankfurt, sondern etwa auch jenen in München betreffen, gelöst sind, das ist aktuell noch unklar.

Flugsicherung sperrt Flughafen Frankfurt: Massive Probleme durch IT-Ausfall bei Lufthansa

Update vom Mittwoch, 15. Februar, 11.19 Uhr: Die Deutsche Flugsicherung reagiert auf die IT-Probleme bei der Lufthansa und leitet keine Flugzeuge mehr an den Airport. So soll verhindert werden, dass sich die Flugzeuge sammeln, weil sie nicht mehr starten können. Durch die Störung ist seit den Morgenstunden ein Einchecken und Boarding nicht mehr möglich.

Nachdem die Flieger nun den Flughafen Frankfurt nicht mehr anfliegen können, werden sie nach ersten Informationen nach Köln, Düsseldorf oder Nürnberg umgeleitet.

Massive Probleme durch IT-Ausfall bei Lufthansa am Flughafen Frankfurt

Erstmeldung vom Mittwoch, 15. Februar, 10.30 Uhr: Probleme am Mittwochvormittag (15. Februar) am Flughafen Frankfurt: Nach ersten Informationen sorgt ein IT-Ausfall bei der Lufthansa für massive Einschränkungen im weltweiten Flugverkehr. Es soll zu zahlreichen Ausfällen kommen, Tausende Passagiere sind betroffen.

Zur Situation am Flughafen Frankfurt schreibt etwa ein Nutzer bei Twitter: „#FlughafenFrankfurt hat aktuell einen #Systemausfall. Nicht klar, wie es weitergeht. Ankommende Flüge sind in Warteschleife oder werden umgeleitet.“ Viele Passagiere wie auch Flieger sitzen fest.

Flughafen Frankfurt: Hintergründe von großer Störung aktuell noch unklar

Die Hintergründe der Störung, die auch den Flughafen Frankfurt betrifft, sind noch unklar. Es wurde ein Krisenstab gebildet. Betroffen von der Lufthansa-Störung sind die IT-Systeme für das Einchecken ebenso wie für das Boarding. (fd)

Weitere Informationen folgen.

Derweil müssen Fluggäste auch am Freitag mit deutlichen Einschränkungen am Flughafen Frankfurt rechnen. Verdi hat einen ganztägigen Streik angekündigt.