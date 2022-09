Heftiger Knall: Geldautomat explodiert - Es war nur Ersatz für einen bereits gesprengten

Von: Florian Dörr

Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres wird eine VR-Bankfiliale in Gründau zum Ziel von Automatensprengern. In der Nacht reißt eine Explosion die Anwohner aus dem Schlaf.

Gründau - Eine starke Explosion hat in der Nacht zum Mittwoch (28. September) Gründau-Rothenbergen (Main-Kinzig-Kreis) erschüttert. Hier wurde ein Geldautomat gesprengt, der vorübergehend in einem Container seitlich der sanierungsbedürftigen VR-Bankfiliale untergebracht war. Der laute Knall war nach Angaben der Reporter von 5vision.media gegen 2 Uhr zu hören.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um die Automatensprenger zu fassen. Auch die Feuerwehr musste anrücken, um eine Gefahr des zuvor gesprengten Geldautomaten auszuschließen - zu einem Feuer kam es nicht. Einsatzkräfte fanden dann den völlig zersprengten Container vor. Die Trümmerteile flogen mehrere Meter durch die Luft. Vermutlich wurde auch ein geparktes Fahrzeug durch die Explosion beschädigt.

Explosion in Gründau: Geldautomat gesprengt - Polizei im Großeinsatz

Die Höhe der Beute ist jedoch noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Eine sofort eingeleitete Großfahndung blieb bislang erfolglos. Noch in der Nacht fanden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen statt. Das Landeskriminalamt aus Wiesbaden war ebenfalls vor Ort.

Gegen 2 Uhr in der Nacht zum Mittwoch (28. September) kam es im Bereich der Filiale in Gründau-Rothenbergen zu einer heftigen Explosion. © 5vision.media

Besonders dreist: Der VR-Geldautomat war eigentlich nur ein Provisorium: Denn bereits vor einem Jahr hatten Automatensprenger die Filiale schon einmal in Angriff genommen. Bei der damaligen Explosion entstand ein Sachschaden in Höhe von 150.000 Euro. In einem außenstehenden Container wurde dann vorübergehend eine Ersatz-Filiale mit einem Geldautomaten und einem Kontoauszugsdrucker eingerichtet. Dieser ist nun ebenfalls Geschichte. (fd)

Immer wieder werden im Rhein-Main-Gebiet Geldautomaten gesprengt. Der nun doppelt betroffene VR-Standort war nicht der einzige in Gründau.