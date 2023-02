Rettung für Traditions-Bier: Fränkische Brauerei stellt bald Pfungstädter her

Von: Clemens Dörrenberg

Die Familienbrauerei Eder und Heylands braut im bayerischen Großostheim künftig das Pfungstädter-Bier. Langfristig soll es aber wieder in Hessen hergestellt werden.

Pfungstadt/Großostheim - Zum Jahresende muss die Pfungstädter Brauerei ihren ursprünglichen Standort, südlich von Darmstadt, aufgeben. Bekannt war zuvor bereits, dass es das Pfungstädter Bier trotzdem weiterhin geben wird. Das hatte die Brauerei in der vergangenen Woche angekündigt. Wo das Pfungstädter Bier in Zukunft gebraut wird, ist nun auch klar: Rund 45 Kilometer von Pfungstadt entfernt, im bayerischen Großostheim. Denn dort steht die Brauerei von Eder & Heylands, die das Pfungstädter Bier bald herstellen soll.

Auch den Vertrieb soll die bayerische Brauerei aus dem unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg übernehmen. Mit dem Familienunternehmen habe man „die passende Partnerin“ gefunden, teilte Pfungstädter am Freitag (17. Februar) mit. Die Geschäftsführung von Eder-Heylands hätte sofort verstanden, dass „es um den Erhalt einer regionalen Marke und die Individualität der Pfungstädter Produkte“ gehe. In Großostheim sollen neben den Bieren auch die alkoholfreien Getränke der Marke produziert und abgefüllt werden, „nach unseren Rezepten und in höchster Qualität“, wie es in der Mitteilung hieß.

Darmstädter Traditions-Bier Pfungstädter freut sich auf neue Zusammenarbeit

Auch in Großostheim freut man sich über die neue Partnerschaft. Eva Eder-Widmann, Geschäftsführerin von Eder und Heylands, sprach von einer „partnerschaftlichen Zusammenarbeit“ innerhalb der Braubranche. Obwohl es nun in Bayern hergestellt wird, könne laut Angaben Eder-Widmanns das Bier weiterhin Pfungstädter heißen. Lediglich auf dem Etikett müsse gekennzeichnet sein, dass das Bier an einem anderen Ort produziert werde.

Pfungstädter Bier kommt künftig aus Großostheim von Eder und Heylands. © Manfred Segerer/Imago

In Pfungstadt war lange Zeit darum gerungen worden, ob die Pfungstädter Brauerei bleiben kann. Der Pachtvertrag für das Gelände an der Eberstädter Straße läuft nur noch bis Ende des Jahres. Dort soll dann eine moderne Wohnsiedlung gebaut werden. Der Bürgermeister von Pfungstadt, Patrick Koch (SPD), hätte die Brauerei lieber erhalten. Doch die Stadtverordneten überstimmten das Stadtoberhaupt. Die Bürgerinitiative „Brauen statt Bauen“ versuchte noch ein Bürgerbegehren zu erreichen. Allerdings scheiterte das Begehren an formalen Fehlern.

Pfungstädter-Bier soll zurück in den Landkreis Darmstadt-Dieburg

Obwohl Pfungstädter nun erst einmal einen Ort zum Brauen ihres Bieres gefunden hat, will das Unternehmen zukünftig wieder in den Landkreis Darmstadt-Dieburg zurückkehren. „Wir sind uns sicher, im Kreis Darmstadt-Dieburg gibt es eine starke Stadt oder traditionsgeprägte Gemeinde, welche den Zugewinn einer Brauerei innerhalb der Ortsgrenze willkommen heißt“, hieß es in der Mitteilung von Pfungstädter. Das könne laut Angaben der Brauerei aber noch einige Jahre dauern.

Die Zukunft der etwa 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleibt noch ungewiss. Ihre Kündigung hatten sie bereits erhalten. Eder und Heylands prüfe, ob das Unternehmen Beschäftigte von Pfungstädter übernehmen könne, heißt es von der dortigen Geschäftsführung. Der Pfungstädter Geschäftsführer Peter Winter hatte in Aussicht gestellt, dass Mitarbeitende seines Unternehmens bei der Brauerei Uwe Lauer unterkommen könnten. (Clemens Dörrenberg)