Großeinsatz in Frankfurt: Bewaffneter 46-Jähriger festgenommen

Von: Patryk Kubocz

In Frankfurt-Fechenheim rückte die Polizei mit einem Großaufgebot aus. Ein 46-Jähriger soll in einem Wohnhaus mehrere Personen bedroht haben.

Frankfurt - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (17. Februar) hat es im Frankfurter Stadtviertel Fechenheim einen großen Polizeieinsatz gegeben. Im Bereich der Kleestraße rückten dutzende Polizeibeamte aus - auch die Spezialkräfte des Überfallkommandos waren schwerbewaffnet vor Ort, wie 5.vision.news berichtet. Am Abend war noch unklar, aus welchem Grund die Polizei in solch einer großen Präsenz im Fechenheimer Problemviertel ausrückte.

Mit den Spezialkräften des Überfallkommandos rückte die Frankfurter Polizei in Fechenheim aus. © Fabien Kriegel/5VISION.NEWS

Auf Anfrage dieser Zeitung berichtete die Polizei Frankfurt, dass gegen Mitternacht die Einsatzzentrale einen Notruf aus einem Wohnhaus in Fechenheim erhielt. Ein 46-jähriger Mann soll mit einer Pistole mehrere Menschen im Gebäude bedroht haben. Aufgrund der unübersichtlichen Gefahrensituation beschloss die Frankfurter Polizei mit einem Großaufgebot nach Fechenheim auszurücken.

46-Jähriger mit Schreckschusspistole bewaffnet - Waffen und Munition in Fechenheim sichergestellt

Bereits beim Eintreffen der ersten Beamten sei die Lage unübersichtlich und sehr angespannt gewesen, schreibt 5.vision.news. Das Aufgebot der Polizei und die Spezialkräfte des Überfallkommandos fixierte die streitende Gruppe an einer Hauswand. Mehrere Beamten mussten ihre Schusswaffe ziehen und lautstarke Anweisungen geben, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Die Waffe des 46-jährigen Tatverdächtigen stellte sich als Schreckschusspistole heraus.

Eine Beamtin der Frankfurter Polizei trägt eine Schachtel mit Munition aus dem Wohnhaus. Bewohner hatten gegen Mitternacht einen Notruf abgesetzt. © Fabien Kriegel/5VISION.NEWS

Nachdem die Beamten die Situation beruhigt hatten, konnten sie mehrere Schusswaffen, Munition, Pfefferspray und einen Schlagring sicherstellen. Die Polizisten nahmen den 46-jährigen Tatverdächtigen fest. Gegen ihn werde jetzt aufgrund des Verdachtes der Bedrohung ermittelt, wie der Frankfurter Polizeisprecher mitteilt. Weiter gehe die Polizei davon aus, dass sich Täter und Opfer kannten und die Situation aufgrund persönlicher Differenzen eskalierte.

Einsatz in Fechenheim dauert mehrere Stunden an - Beteiligte und Zeugen von Polizei vernommen

Nach der Sicherstellung der Waffen und der Festnahme des Verdächtigten verhörten die Beamten mehrere Beteiligte und stellte ihre Personalien fest, auch unbeteiligte Zeugen wurden zum Vorfall befragt. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden an. Der Kriminal-Dauerdienst habe im Verlaufe des Einsatzes die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

