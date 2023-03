Großeinsatz der Feuerwehr in Frankfurt: Ein Mensch kann nur noch tot geborgen werden

Von: Sebastian Richter

In Heddernheim steht eine Wohnung in Vollbrand. Ein Mensch stirbt in den Flammen, etwa 15 weitere werden evakuiert.

Frankfurt – Die Feuerwehr Frankfurt war am Donnerstagabend (2. März) bei einem Brand in Heddernheim im Einsatz. Wie die Einsatzkräfte auf Twitter mitteilten, stand eine Wohnung im fünften Stock des Wohnhauses in Flammen. Etwa 15 Menschen wurden evakuiert, eine Person wurde in der Brandwohnung leblos aufgefunden, heißt es von der Feuerwehr.

Bei einem Feuer in Frankfurt-Heddernheim stirbt ein Mensch. © 5Vision.news

Eingesetzt waren vier Trupps unter Atemschutz, die das verrauchte Treppenhaus und das betroffene Stockwerk mit Lüftern entrauchten. Weitere Hintergründe waren am Abend nicht bekannt, so unter anderem die Ursache des Feuers als auch der entstandene Schaden. (spr)