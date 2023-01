Großbrand in Darmstadt: Ehemalige Papierfabrik in Flammen

Von: Melanie Gottschalk

In Darmstadt-Eberstadt brennt es auf dem Gelände einer ehemaligen Papierfabrik. © 5Vision

In Darmstadt-Eberstadt brennt eine ehemalige Papierfabrik. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Darmstadt - In Darmstadt-Eberstadt kämpfen Einsatzkräfte gegen einen Großbrand. Wie die Polizei mitteilt, brennt es auf einem ehemaligen Fabrikgelände in der Pfungstädter Straße, dort wurden gepresste Papierballen gelagert.

Der Brand wurde am Sonntagabend (29. Januar) gegen 19 Uhr gemeldet, die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot von mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort. Laut Mitteilung der Polizei sollen die Löscharbeiten noch mindestens bis in die späten Abendstunden andauern. Die Feuerwehr meldete gegen 21 Uhr, dass der Brand unter Kontrolle sei, die Arbeiten würden sich aber bis in den Montag (30. Januar) hinziehen.

Brand in Darmstadt: Straße muss voll gesperrt werden

Für die Dauer der Löscharbeiten muss die Pfungstädter Straße in Darmstadt laut Polizei voll gesperrt werden, wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung in Darmstadt-Eberstadt aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen.

Verletzt wurde laut Polizei niemand, der Sachschaden könnte sich auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Die Ursache des Brandes ist noch nicht klar, der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Südhessen hat die Brandursachenermittlungen vor Ort aufgenommen. (msb)