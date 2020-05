Großbrand bei Holzbetrieb  – Feuerwehr im Großeinsatz

In Groß-Bieberau bei Darmstadt brennt aktuell die Scheune eines Holzverarbeitungsbetriebes. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz.

Groß-Bieberau – Um kurz vor 13 Uhr wurde am Donnerstag (28.05.2020) die Feuerwehr zu einem Großbrand in Groß-Bieberau bei Darmstadt alarmiert. Die Scheune eines Holzverarbeitungsbetriebes ist in Brand geraten.

Groß-Bieberau bei Darmstadt: Scheune eines Holzbetriebs in Brand

Der Brand ist in der Jahnstraße an der Bundesstraße B38 bei Darmstadt ausgebrochen. Das Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Nach bisherigen Informationen wurden keine Personen verletzt. Die Löscharbeiten dauern aber noch an. Die betroffene Scheune wurde durch den Brand bereits vollständig zerstört.

Über die Höhe des Sachschadens und die Brandursache können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Vor einigen Wochen war ein Recycling-Betrieb in Darmstadt-Arheiligen in Brand geraten. Dort stand Sperrmüll auf einer Fläche von 1500 Quadratmetern in Flammen.

Sobald weitere Informationen vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.

