Wegen Trockenheit: Stadt verhängt Grillverbot in Frankfurt - Waldbrandgefahr steigt

Von: Christoph Sahler

Menschen grillen im Park. © Roberto Pfeil/dpa

Die heißen Frühsommertage in Frankfurt bringen erste Konsequenzen bereits im Juni mit sich. Die Stadt hat ein Grillverbot verhängt und warnt vor Bränden.

Frankfurt - Wegen großer Trockenheit hat die Stadt Frankfurt das Grillen mit offenem Feuer auf den Plätzen in den Grünanlagen untersagt. Das Verbot gilt bereits am Mittwoch (14. Juni) bis auf Weiteres, teilte die Stadt am Dienstag in einer Presseerklärung mit.

Die Rasenflächen, Bäume und Büsche auf den öffentlichen Grillplätzen seien bereits jetzt ausgetrocknet, erklärte Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne). Selbst bei größter Umsicht könne ein Funke ausreichen, um einen Brand zu verursachen.

Frankfurt verhängt Grillverbot auf Grünanlagen - Waldbrand im Taunus mahnendes Beispiel

Das Verbot gilt sowohl für holz- und kohlebetriebene Grills als auch für Camping-, Gas- und Elektrogrills. Die Nutzung von Shishas, die mit glühender Kohle betrieben werden, ist ebenfalls untersagt. Auf den Friedhöfen werde empfohlen, das Entzünden von Grablichtern und andere Formen von offenem Feuer zu unterlassen. Das Grillen ist in Frankfurt auch unter normalen Witterungsbedingungen im öffentlichen Raum nur auf ausgewiesenen Grillplätzen gestattet.

Auch für den Wald in sowie rund um Frankfurt gelte eine erhöhte Gefahr, erklärte die Stadt. Die Böden, die Bodenvegetation und herabgefallenes Laub seien extrem ausgetrocknet und leicht entzündlich. Waldbesucherinnen und -besucher sollen sich daher umsichtig verhalten. Erst am Montag (12. Juni) war ein Waldstück am Altkönig bei Kronberg im Taunus (Hochtaunuskreis) in Brand geraten.

„Schon eine achtlos weggeschnippte Zigarettenkippe kann Auslöser für einen Waldbrand sein“, mahnte die Stadt. Rauchen und offenes Feuer seien im Wald grundsätzlich nicht gestattet. (dpa/csa)