Tödlicher Unfall in Griesheim bei Darmstadt

Griesheim - In Griesheim im Landkreis Darmstadt-Dieburg ist es am Freitagmittag (18.09.2020) zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilt, stieß ein Lastwagen aus noch ungeklärter Ursache an einer Kreuzung mit einem Fahrradfahrer zusammen. Dabei wurde der 53 Jahre alte Fahrradfahrer so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. (ial)

