Angriff bei Faschingsball: Mann attackiert Gäste und tritt auf Frau ein

tritt nach einem Streit auf eine am Boden liegende Frau aus Griesheim ein. Drei weitere Gäste werden von ihm verletzt. Die Polizei in Griesheim ermittelt jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Griesheim - Am Samstag, dem 15. Februar 2020, haben die „Carnevalisten der TuS Griesheim“ ihren Faschingsball in der Hegelsberghalle gefeiert. Das Motto der diesjährigen Karnevals-Kampagne der TuS Griesheim ist: „Mit Schirm, Charme und Narrenkapp.“ Wenig Charme zeigte dabei ein 32 Jahre alter Gast der mehrere Besucher körperlich attackierte.

Griesheim: 32-jähriger Mann attackiert Gäste bei Faschingsball

Laut Zeugenaussagen ging der Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Gäste zuerst verbal an. Während eines Streites ging er dann auf eine 35-jährige Frau aus Griesheim los. Ersten Erkenntnissen der Polizei nach trat er auf die am Boden liegende Frau ein. Mehrere Gäste eilten der Frau sofort zu Hilfe. Drei von ihnen wurden bei der Auseinandersetzung ebenfalls von dem Mann verletzt.

Griesheim: 32-jähriger Angreifer ist stark alkoholisiert - Polizei ermittelt

Die hinzugerufene Polizei konnte bei dem 32-Jährigen einen Promillewert von über 1,9 feststellen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizei in Griesheim ermittelt nun gegen den Mann wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Wie schwer die Verletzungen der vier Opfer sind, ist nicht bekannt.

