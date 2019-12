Christmette, Christvesper, Familiengottesdienst - Wo auch immer Sie hin möchten: Hier finden Sie die Gottesdienste an Weihnachten im Hochtaunuskreis.

Weihnachtsgottesdienste in Bad Homburg

Kliniken des HTK

Heiligabend: 15 Uhr ökum. Gottesdienst.

Ev. Erlöserkirche

Heiligabend: 15 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, 16.30 Uhr und 18 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christmette; 1. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst; 2. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst.

Ev. Christuskirche

Heiligabend: 18 Uhr Christvesper; 1. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst; 2. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst.

Ev. Freikirchliche Gemeinde

Heiligabend: 16.30 Uhr Christvesper; 1. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst.

Ev. Gedächtniskirche

Heiligabend: 15 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, 16.30 Uhr Christvesper, 18 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christmette; 1. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst; 2. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst.

Ev. Kirche Gonzenheim

Heiligabend: 15 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, 16.30 Uhr und 18 Uhr Christvesper; 1. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst; 2. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst.

Ev. Kirche Ober-Eschbach

Heiligabend: 16 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 18 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christnacht; 2. Feiertag: 10.45 Uhr Gottesdienst.

Ev. Kirche Ober-Erlenbach

Heiligabend: 16.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel in St. Martin, 18 Uhr Christvesper; 1. Feiertag: 10.30 Uhr Gottesdienst.

Ev. Waldenserkirche

Heiligabend: 15 Uhr Gottesdienst für Eltern und Kleinkinder, 16.30 Uhr Weihnachtsspiel, 18 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christmette; 1. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst.

Ev. Gemeinschaft

Heiligabend: 16.30 Uhr Familiengottesdienst; 2. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst.

Kath. St. Marienkirche

Heiligabend: 16 Uhr Krippenfeier, 21.30 Uhr musikalische Einstimmung, 22 Uhr Christmette; 1. Feiertag: 9.30 Uhr Gottesdienst, 11.30 Uhr Gottesdienst, 17 Uhr Vesper; 2. Feiertag: 9.30 Uhr Gottesdienst, 11.30 Uhr Gottesdienst.

Kath. Kirche Heilig Kreuz

Heiligabend: 15.30 Uhr Krippenfeier, 17.30 Uhr musikalische Einstimmung, 18 Uhr Christmette; 2. Feiertag: 11 Uhr Gottesdienst.

Kath. Kirche Herz Jesu

Heiligabend: 15.30 Uhr Krippenfeier, 17.30 Uhr musikalische Einstimmung, 18 Uhr Christmette; 1. Feiertag: 11 Uhr Gottesdienst; 2. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst.

Kath. Kirche St. Johannes

Heiligabend: 16 Uhr Kinderkrippenfeier, 21.30 Uhr musikalische Einstimmung, 22 Uhr Christmette; 1. Feiertag: 9.30 Uhr Gottesdienst; 2. Feiertag: 11 Uhr Gottesdienst, 17 Uhr Vesper.

Kath. St. Martinskirche

Heiligabend: 15 Uhr Kinderchristmette, 21.30 Uhr musikalische Einstimmung, 22 Uhr Christmette; 1. Feiertag: 10.30 Uhr Gottesdienst, 17 Uhr Vesper; 2. Feiertag: 10.30 Uhr Gottesdienst.

Kath. St. Elisabethkirche

Heiligabend: 15 Uhr Christmette; 1. Feiertag: 9 Uhr Gottesdienst; 2. Feiertag: 9 Uhr Gottesdienst.

Neuapostolische Kirche

Heiligabend: 16 Uhr Gottesdienst, 1 Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst.

Weihnachtsgottesdienste in Oberursel

Ev. Kirche Oberstedten

Heiligabend: 15 Uhr Kinderweihnacht in der Taunushalle; 16.30 Uhr Gottesdienst in der Taunushalle; 18 Uhr Gottesdienst, 23 Uhr Christmette; 1. Feiertag: 10.30 Uhr Gottesdienst.

Ev. St. Johanneskirche (SELK)

Heiligabend: 16 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christmette; 1. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst; 2. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst.

Ev. Versöhnungsgemeinde

Heiligabend: 15.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, 18 Uhr Christvesper, 22.30 Uhr Christmette; 1. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst.

Ev. Auferstehungskirche

Heiligabend: 15.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, 17 Uhr Christvesper; 1. Feiertag: 10.30 Uhr Gottesdienst.

Ev. Christuskirche

Heiligabend: 15 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, 16.30 Uhr Christvesper, 18 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christmette; 2. Feiertag: 10.30 Uhr Gottesdienst.

Ev. Heilig-Geist-Kirche

Heiligabend: 15 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, 16.30 Uhr Christvesper; 1. Feiertag: 18 Uhr Gottesdienst.

Ev. Kreuzkirche

Heiligabend: 14 Uhr Gottesdienst mir Krippenspiel, 17 Uhr Christvesper; 1. Feiertag: 10.30 Uhr Gottesdienst.

Freie ev. Gemeinde

Heiligabend: 16 Uhr Christvesper.

Kath. Kirche St. Crutzen

Heiligabend: 16 Uhr Krippenspiel, 18 Uhr Christmette; 2. Feiertag: 11 Uhr Gottesdienst.

Kath. Kirche St. Hedwig

Heiligabend: 16 Uhr Krippenfeier, 18 Uhr Christmette.

Kath. Kirche St. Petrus Canisius

Heiligabend: 17.30 Uhr Krippenfeier; 1. Feiertag: 11 Uhr Gottesdienst.

Kath. Kirche St. Sebastian

Heiligabend: 16 Uhr Krippenfeier, 22 Uhr Christmette; 2. Feiertag: 9.30 Uhr Gottesdienst.

Kath. Kirche St. Ursula

Heiligabend: 16 Uhr Krippenspiel, 22 Uhr Christmette; 1. Feiertag: 11 Uhr Gottesdienst; 2. Feiertag: 17 Uhr Vesper.

Kath. Kirche St. Aureus und Justina

Heiligabend: 16 Uhr Krippenfeier in der Reithalle; 1. Feiertag: 9.30 Uhr Gottesdienst.

Kath. Liebfrauenkirche

Heiligabend: 15.15 Uhr Krippenfeier für Familien mit Kleinkindern, 17.30 Uhr Christmette; 2. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst.

Alt-Kath. Franziskusgemeinde

1. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst. Klinik Hohe Mark: Heiligabend: 16 Uhr Gottesdienst; 2. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst.

Weihnachtsgottesdienste in Steinbach

Ev. Kirche St. Georg

Heiligabend: 15 Uhr Familienvesper, 16 Uhr ökumenische Krippenfeier in St. Bonifatius, 16.30 Uhr und 18 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christmette; 1. Feiertag: 17 Uhr Gottesdienst; 2. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst.

Kath. Kirche St. Bonifatius

Heiligabend: 16 Uhr ökumenische Krippenfeier, 18 Uhr Christmette; 2. Feiertag: 9.30 Uhr Gottesdienst.

Weihnachtsgottesdienste in Friedrichsdorf

Ev. Kirche Friedrichsdorf

Heiligabend: 15 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, 16.30 Uhr Christvesper, 18 Uhr Christvesper in Dillingen, 23 Uhr Christmette; 1. Feiertag: 11 Uhr Gottesdienst; 2. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst in Dillingen.

Ev. Kirche Burgholzhausen

Heiligabend: 16 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 18 Uhr Gottesdienst; 1. Feiertag: 9.45 Uhr Gottesdienst.

Ev. Kirche Köppern

Heiligabend: 15 Uhr Gottesdienst, 17 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christmette; 2. Feiertag: 17 Uhr Gottesdienst.

Ev. Kirche Seulberg

Heiligabend: 16 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 18 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christmette; 1. Feiertag: 9.45 Uhr Gottesdienst; 2. Feiertag: 9.45 Uhr Gottesdienst.

Ev. methodistische Kirche

Heiligabend: 16.30 Uhr Christvesper; 1. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst.

Kath. Kirche Friedrichsdorf

Heiligabend: 15.30 Uhr Kinderkrippenfeier, 21.30 Uhr musikalische Einstimmung, 22 Uhr Christmette; 1. Feiertag: 11 Uhr Gottesdienst; 2. Feiertag: 11 Uhr Gottesdienst.

Kath. Kirche Köppern

Heiligabend: 17 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel; 2. Feiertag: 11 Uhr Gottesdienst.

Weihnachtsgottesdienste in Königstein

Ev. Kirche Königstein

Heiligabend: 14 Uhr Krippenspiel für Kleine, 15 Uhr Krippenspiel für Große, 16.30 Uhr und 18 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christmette; 1. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst; 2. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst.

Ev. Kirche Mammolshain

Heiligabend: 15 Uhr Krippenspiel für Familien, 16.30 Uhr Christvesper.

Ev. Kirche Falkenstein

Heiligabend: 15 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 17 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christmette; 1. Feiertag: 11.15 Uhr Gottesdienst; 2. Feiertag: 11.15 Uhr Gottesdienst.

Ev. Kirche Schneidhain

Heiligabend: 15.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, 17 Uhr Gottesdienst, 23 Uhr Christmette; 1. Feiertag: 17 Uhr Gottesdienst; 2. Feiertag: 16.30 Uhr Freiluftgottesdienst, Treffpunkt Kohlweg am Feldrand.

Kath. Kirche Königstein

Heiligabend: 15 Uhr Krippenfeier, 17.30 Uhr Gottesdienst, 22 Uhr Christmette; 1. Feiertag: 11.15 Uhr Gottesdienst; 2. Feiertag: 11.15 Uhr Gottesdienst.

Kath. Kirche Falkenstein

Heiligabend: 16 Uhr Familienchristmette.

Kath. Kirche Mammolshain

Heiligabend: 17 Uhr Familienchristmette.

Kath. Kirche Schneidhain

Heiligabend: 17 Uhr Familienchristmette mit Krippenspiel.

Weihnachtsgottesdienste in Glashütten

Ev. Lukasgemeinde

Heiligabend: 15.30 Uhr Krippenspiel in Glashütten, 17 Uhr Christvesper in Glashütten, 22.30 Uhr Christmette in Oberems.

Kath. Kirche St. Philippus und Jakobus

Heiligabend: 17 Uhr Krippenfeier, 22 Uhr Christmette; 2. Feiertag: 9.30 Uhr Gottesdienst.

Kath. Heilig-Geist-Kirche

Heiligabend: 17 Uhr Krippenfeier; 1. Feiertag: 9.30 Uhr Gottesdienst.

Weihnachtsgottesdienste in Kronberg

Ev. Kirche St. Johann

Heiligabend: 14.30 Uhr Familienchristvesper mit Krippenspiel, 15.45 Uhr, 17 Uhr und 18.15 Uhr Christvesper, 22.30 Uhr Christmette; 1. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst; 2. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst.

Ev. Kirche Oberhöchstadt

Heiligabend: 16 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, 18 Uhr Gottesdienst; 1. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst; 2. Feiertag: 17 Uhr Weihnachtsliedersingen.

Ev. Markusgemeinde

Heiligabend: 15.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, 18 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christmette; 1. Feiertag: 17 Uhr Gottesdienst; 2. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst.

Kath. Kirche Kronberg

Heiligabend: 17 Uhr Musik. Gottesdienst, 22 Uhr Christmette; 2. Feiertag: 11.15 Uhr Gottesdienst.

Kath. Kirche Schönberg

Heiligabend: 16.30 Uhr Krippenfeier; 1. Feiertag: 11.15 Uhr Gottesdienst.

Kath. Kirche Oberhöchstadt

Heiligabend: 15.30 Uhr Krippenfeier, 17 Uhr Christmette; 1. Feiertag: 9.30 Uhr Gottesdienst.

Weihnachtsgottesdienste in Usingen

Ev. Laurentiuskirche

Heiligabend: 15 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, 17 Uhr Christvesper, 22 Uhr Christmette; 1. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst; 2. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst.

Ev. Kirche Merzhausen-Lauken

Heiligabend: 16 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel in Merzhausen, 18 Uhr Christmette in Merzhausen;1. Feiertag: 9.30 Uhr Gottesdienst in Wilhelmsdorf, 10.45 Uhr Gottesdienst in Merzhausen.

Ev. Kirche Eschbach

Heiligabend: 16 Uhr Christvesper; 1. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst; 2. Feiertag: 17 Uhr Waldweihnacht an den Klippen.

Kath. Kirche Usingen

Heiligabend: 15 Uhr Krippenspiel, 17 Uhr Christmette; 1. Feiertag: 11 Uhr Gottesdienst; 2. Feiertag: 11 Uhr Gottesdienst, 17 Uhr Hirtenmesse an der Marienkapelle.

Kath. Kirche Wernborn

Heiligabend: 15 Uhr Krippenspiel, 17 Uhr Christmette; 2. Feiertag: 9.30 Uhr Gottesdienst, 17 Uhr Hirtenmesse an der Marienkapelle.

Kath. Kirche Kransberg

Heiligabend: 17 Uhr Familienchristmette mit Krippenspiel; 2. Feiertag: 17 Uhr Hirtenmesse an der Marienkapelle.

Weihnachtsgottesdienste in Grävenwiesbach

Ev. Kirche Grävenwiesbach

Heiligabend: 15 Uhr Gottesdienst in Heinzenberg, 16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, 22 Uhr Christmette; 1. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst; 2. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst.

Kath. Kirche Grävenwiesbach

Heiligabend: 16 Uhr ökumenisches Krippenspiel in der ev. Kirche, 22 Uhr Christmette; 2. Feiertag: 17 Uhr Hirtenmesse an der Marienkapelle.

Weihnachtsgottesdienste in Schmitten

Ev. Kirche Arnoldshain

Heiligabend: 15 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 18 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christmette mit Kerzenschein; 1. Feiertag: 17 Uhr Gottesdienst; 2. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst.

Ev. method. Kirche Brombach

Heiligabend: 16.30 Uhr Christvesper; 1. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst.

Kath. Kirche Schmitten

Heiligabend: 14 Uhr Krippenspiel; 1. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst.

Kath. Kirche Oberreifenberg

Heiligabend: 14 Uhr Krippenspiel, 15.30 Uhr Krippenandacht an der Gertrudiskapelle; 1. Feiertag: 10.30 Uhr Gottesdienst; 2. Feiertag: 17 Uhr Vesper.

Kath. Kirche Niederreifenberg

Heiligabend: 17 Uhr Familienchristmette; 2. Feiertag: 17 Uhr Hirtenmesse an der Marienkapelle.

Kath. Kirche Seelenberg

Heiligabend: 22 Uhr Christmette; 2. Feiertag: 9 Uhr Gottesdienst.

Weihnachtsgottesdienste in Neu-Anspach

Ev. Kirche Anspach

Heiligabend: 15 Uhr Brabbelweihnachtsgottesdienst, 16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel im Bürgerhaus, 16.30 Uhr Christvesper, 18 Uhr Gottesdienst, 23 Uhr Christmette; 1. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst; 2. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst.

Ev. Kirche Hausen-Arnsbach

Heiligabend: 15.30 Uhr Familiengottesdienst, 22 Uhr Christmette; 2. Feiertag: 9.30 Uhr Gottesdienst.

Ev. Kirche Westerfeld

Heiligabend: 17 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel; 2. Feiertag: 10.30 Uhr Gottesdienst.

Ev. Kirche Rod am Berg

Heiligabend: 16 Uhr Krippenspiel in Dorfweil, 18 Uhr Gottesdienst in Dorfweil, 16 Uhr Krippenspiel in Rod am Berg, 22 Uhr Hirtenfeuer in Rod am Berg; 2. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst in Rod am Berg.

Kath. Kirche St. Marien

Heiligabend: 15.30 Uhr Krippenspiel, 22 Uhr Christmette; 1. Feiertag: 11 Uhr Gottesdienst; 2. Feiertag: 11 Uhr Gottesdienst, 17 Uhr Hirtenmesse an der Marienkapelle.

Weihnachtsgottesdienste in Wehrheim

Ev. Kirche Wehrheim

Heiligabend: 15.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, 17 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christmette; 1. Feiertag: 17 Uhr Singen unterm Weihnachtsbaum; 2. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst.

Ev. Kirche Obernhain

Heiligabend: 15.30 Uhr Christvesper; 2. Feiertag: 10 Uhr Gottesdienst.

Ev. Kirche Pfaffenwiesbach

1. Feiertag: 10.15 Uhr Gottesdienst.

Ev. Kirche Friedrichsthal

Heiligabend: 17 Uhr Christvesper.

Kath. Kirche Wehrheim

Heiligabend: 15 Uhr Krippenspiel, 22 Uhr Christmette; 2. Feiertag: 9.30 Uhr Gottesdienst, 17 Uhr Hirtenmesse an der Marienkapelle.

Kath. Kirche Pfaffenwiesbach

Heiligabend: 23.30 Uhr Mitternachtsmette; 1. Feiertag: 18 Uhr Gottesdienst; 2. Feiertag: 17 Uhr Hirtenmesse an der Marienkapelle.

Weihnachtsgottesdienste in Weilrod

Ev. Kirche Weilnau

Heiligabend: 16 Uhr Christvesper in Altweilnau, 18 Uhr Gottesdienst in Neuweilnau; 1. Feiertag: 10.30 Uhr Gottesdienst in Altweilnau; 2. Feiertag: 10.30 Uhr Gottesdienst in Riedelbach.

Ev. Kirche Merzhausen-Lauken

Heiligabend: 17 Uhr Familiengottesdienst in Niederlauken, 22 Uhr Christmette in Oberlauken; 2. Feiertag: 9.30 Uhr Gottesdienst in Niederlauken, 10.45 Uhr Gottesdienst in Oberlauken.

Ev. Kirche Emmershausen, Gemünden, Rod an der Weil

Heiligabend: 16 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel in Rod an der Weil, 16.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel in Gemünden, 18 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel in Emmershausen, 22 Uhr Christmette in Rod an der Weil; 1. Feiertag: 9.30 Uhr Gottesdienst in Cratzenbach; 2. Feiertag: 9.30 Uhr Gottesdienst in Emmershausen, 10.45 Uhr Gottesdienst in Gemünden.