Glücksspirale: Für Lotto-Tipper aus Hessen wird ein Traum war - Weiß er schon von seinem Glück?

Von: Florian Dörr

Mit sechs Ziffern in der richtigen Reihenfolge hat ein Mann aus Hessen bei der Glücksspirale abgeräumt. Ihm winkt ein satter Gewinn.

Groß-Gerau - Für viele ist es ein Traum. Für die meisten bleibt es auch dabei. Anders sieht es bei einem Mann aus Hessen - genauer: dem Kreis Groß-Gerau - aus: Er hat sich mit einem Los der Sieger-Chance, einer Zusatzlotterie der Glücksspirale, einen „Rentengewinn“ gesichert. Bedeutet: Wahlweise kann er sich einen Gesamtbetrag in Höhe von 600.000 Euro auszahlen lassen oder für die nächsten zehn Jahre monatlich steuerfreie 5000 Euro überweisen lassen.

Das Glück kam mit sechs Ziffern: 903646. Der Mann aus Hessen hatte die richtige Zahlenfolge in der Gewinnklasse 2 getippt. Und das als einziger in ganz Deutschland. Ob er bereits von seinem Gewinn weiß? Das ist unklar. Die Gewinneinlösung erfolgt im nächsten Schritt automatisch.

Glücksspirale: Gewinner aus Hessen hat nun die Wahl - 600.000 Euro oder monatliche „Rente“

Ein Mann aus Hessen muss sich finanziell zunächst einmal weniger Sorgen machen. Er hat bei der Glücksspirale gewonnen. (Archiv) © Heiner Witte/WestLotto/obs

Bei der Sieger-Chance handelt es sich um eine erst 2019 in Hessen eingeführte Zusatzlotterie, die nur in Verbindung mit der Glücksspirale gespielt werden kann. Die Spielteilnehmer haben hier jeden Samstag die Chance auf eine steuerfreie „Rente“ in Höhe von 5000 Euro monatlich für zehn Jahre, außerdem unter anderem auf drei Gewinne in Millionenhöhe.. Wie die Gewinnzahlen der Glücksspirale werden auch die der Sieger-Chance jeden Samstagabend ab 19:15 Uhr in München gezogen.

Nicht überliefert ist, wie viel Geld der nun glückliche Gewinner aus Hessen im Vorfeld für seine Teilnahmen bei der Glücksspirale bereits ausgegeben hatte. (fd)

