Während einer Party brennt ein Haus - der Grund ist ganz alltäglich

Auf der Party brennt es plötzlich. Das möchte niemand erleben. In der Nacht auf Samstag ist genau das in Glashütten passiert - mit gravierenden Folgen.

Glashütten - In der Nacht auf Samstag (21.12.) brannte ein Bungalow nahezu bis auf die Grundmauern aus, teilt die Polizei am Samstagnachmittag mit. Zuvor fand in dem Haus eine Party statt. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand durch einen defekten Heizstrahler ausgelöst worden sein.

Glashütten (Hessen): Feuer bricht auf Party aus

Um 0:42 Uhr wurde die Rettungsleitstelle in Bad Homburg über einen Gebäudebrand in Glashütten informiert. Zum Alter der Partygäste wollte sich die Polizei auf Nachfrage dieser Redaktion nicht äußern. Die Befürchtung, dass sich schlafende Gäste der Party im Haus befanden, bestätigte sich nicht - „zum Glück“, wie die Polizei schreibt.

Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer zuerst auf der Holzveranda ausbrach und dann auf das Haus übergriff.

Glashütten (Hessen): Nach Wohnhausbrand wird bis in den frühen Morgen gelöscht

Die Löscharbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden, wie die Feuerwehr Glashütten bei Facebook schreibt: