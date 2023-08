Eisenbahnbrücke in Frankfurt nach Lkw-Unfall gesperrt – Auswirkungen bis in die Schweiz

Von: Caspar Felix Hoffmann

Nach einem Unfall bleibt eine Eisenbahnbrücke in Frankfurt wohl monatelang gesperrt. Betroffen sind vor allem ICE und IC – bis in die Schweiz.

Update vom Dienstag, 8. August: Die Deutsche Bahn hat bekanntlich häufig mit Verspätungen zu kämpfen – nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland. Die Schweiz will nun verhindern, dass sich diese Verspätungen negativ auf das eigene Schienennetz auswirken. Deshalb enden viele Züge aus Deutschland in Basel. Dort muss umgestiegen werden. Nur auf fünf Verbindungen werden Ziele jenseits von Basel direkt angefahren. In der Gegenrichtung von der Schweiz nach Deutschland ändert sich nichts.

Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) erklären, dass sich die Situation durch den Brückenschaden bei Frankfurt (siehe Erstmeldung) verschärft habe. Dieser sei für weitere Umleitungen und Verspätungen verantwortlich. Sobald Frankfurt wieder wie gewohnt angefahren werden könne, werde die neue Regelung wieder aufgehoben. Täglich verkehren den Angaben zufolge mehr als 40 Direktzüge zwischen Zielen in Deutschland und der Schweiz.

Die beschädigte Brücke über die Mörfelder Landstraße in Frankfurt. © Deutsche Bahn

Bahnfahrer brauchen weiter Geduld – Brücke nach Lkw-Unfall noch immer gesperrt

Erstmeldung vom Mittwoch, 2. August: Frankfurt – Rund zwei Wochen nach dem Lkw-Unfall an einer Frankfurter Eisenbahnbrücke hat ein Gutachten erhebliche Schäden an dem Bauwerk ergeben. Die Brücke bleibe vorerst gesperrt, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag (1. August) in Frankfurt mit.

Dadurch komme es im Fernverkehr auf einzelnen Strecken weiterhin zu Verspätungen. Der Anfahrschaden durch einen Sattelschlepper sei so groß, dass die Reparatur voraussichtlich zwei Monate dauern werde.

Deutsche Bahn: Eisenbahnbrücke in Frankfurt bleibt gesperrt – S-Bahnen und Regionalzüge kaum betroffen

Die Eisenbahnbrücke, über die die zweigleisige Strecke „Frankfurt Stadion - Frankfurt Süd“ sowie die eingleisige Verbindungskurve „Forsthaus - Frankfurt Niederrad“ führe, bleibe zunächst für den Bahnverkehr gesperrt. „Einzelne IC/ICE fahren weiter mit etwa 20 Minuten längerer Reisezeit über Umleitungen“, hieß es. Der S-Bahn- und Regionalverkehr sei von der Brückensperrung weitgehend nicht betroffen. (cas)