Solidaritätsdemo für George Floyd und gegen Polizeigewalt heute in Frankfurt

Am Mittwoch findet eine Demo in Frankfurt gegen rassistische Polizeigewalt statt. Hintergrund ist der Tod von George Floyd durch die Gewalt eines Polizisten in den USA.

George Floyd wird Opfer von rassistischer Polizeigewalt.

wird Opfer von rassistischer Polizeigewalt. In den USA gibt es seitdem soziale Unruhen.

Auch in Frankfurt sind Anti-Rassismus-Demos geplant.

Der Tod des Afroamerikaners George Floyd hat eine globale Welle der Wut, Trauer und Empörung ausgelöst. Der 46-Jährige starb, nachdem ihm ein Polizist sein Knie gegen den Hals drückte.

Demo gegen rassistische Polizeigewalt in Frankfurt

„I can‘t breathe“, rief er, mit Handschellen gefesselt, doch der Polizist ignorierte ihn und ließ nicht von ihm ab. Die Tat wurde von Augenzeugen auf Video festgehalten und geht seitdem um die Welt. Die Diskussion über Rassismus, genauer rassistische Polizeigewalt, ist nicht nur in den USA wieder neu entbrand.

Für schwarze US-Amerikaner gehört es zum Alltag, von der Polizei bedroht zu werden; Eltern lehren aus Sorge bereits ihre Kinder, wie sie mit dieser Gefahr umzugehen haben. Und wie die Statistik zeigt, ist diese Angst real: Seit 2015 wurden, wie statista.com veröffentlicht, 5.338 Menschen von der Polizei getötet. „Unter den Betroffenen sind insgesamt 1.220 Schwarze - das entspricht 29 Toten je eine Million Menschen dieser Bevölkerungsgruppe. Zum Vergleich: In der weißen Bevölkerung sind es nur zwölf Tote je eine Million Menschen“, heißt es auf der Webseite.

Tod von George Gloyd: Soziale Unruhen und Protest gegen Polizeigewalt

Das wollen viele Menschen nicht mehr hinnehmen und gehen seit dem 25. Mai, als George Floyd in Minneapolis Opfer von rassistischer Polizeigewalt wurde, in den USA auf die Straße. Doch nicht nur dort. Am Dienstag (02.06.) demonstrierten 60.000 Menschen in Paris, Proteste sind bundesweit und ebenso in Frankfurt am Main angekündigt. So am Mittwoch, 03.06., um 17 Uhr an der Hauptwache, organisiert von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und Migrantifa Hessen. Youth Against Racism ruft am Freitag, 05.06., um 14 Uhr an der Alten Oper zur Demo auf. Am Samstag, 06.06., ist eine Silent Demo am Hauptbahnhof angekündigt.

Denn rassistische Polizeigewalt haben die USA nicht exklusiv. Auch in Deutschland werden Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe von der Polizei häufig anders und diskriminierend behandelt, wie Racial Profiling oder verdachtsunabhängige Personenkontrollen zeigen.

Rassistische Polizeigewalt auch in Deutschland - Demo in Frankfurt

Nach wie vor ist auch der Tod des Asylsuchenden Oury Jalloh, der sich in Gewahrsam befand und im Januar 2005 mit fixierten Händen und Füßen tot in seiner Zelle aufgefunden wurde, nicht geklärt. Der Fall wurde zu den Akten gelegt.

Unter dem Hashtag #beiunsauch machen Opferberatungen und Netzwerke Schwarzer Menschen auf die Probleme hier in Deutschland aufmerksam.