Geldautomat gesprengt: Polizei bricht Verfolgung wegen „halsbrecherischen Fahrweise“ ab

Von: Caspar Felix Hoffmann

Unbekannte sprengen einen Geldautomaten in Eppstein im Main-Taunus-Kreis. Aufgrund der Fahrweise der Täter bricht die Polizei die Verfolgung ab.

Eppstein – Mehrere bislang unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen (20. März) einen Geldautomaten in Eppstein-Vockenhausen (Main-Taunus-Kreis) gesprengt. Anschließend flüchteten nach ersten Erkenntnissen drei Männer in einem dunkelgrauen Wagen über die A3 Richtung Köln, wie ein Polizeisprecher sagte. Aufgrund der „halsbrecherischen Fahrweise“ der Täter brach die Polizei die Verfolgungsfahrt ab, wie der Sprecher weiter sagte.

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Geldautomat in Eppstein (Main-Taunus-Kreis) gesprengt: Täter erbeuteten Geld

Anwohner hatten zunächst einen lauten Knall im Bereich einer Bankfiliale im Stadtteil Vockenhausen gehört. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten die Täter Geld. Wie viel, war zunächst unklar. Zum entstandenen Schaden konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. (cas/dpa)

