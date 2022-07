Wiesbaden verzehnfacht Gebühren für Bewohnerparkausweis - Kostenlose Plätze fallen weg

Von: Niklas Hecht

Das Wiesbadener Stadtparlament beschließt die Verzehnfachung der Gebühren für einen Bewohnerparkausweis. Profitieren sollen Kinder und Jugendliche.

Wiesbaden - Parken wird in Wiesbaden in Zukunft deutlich teurer. In ihrer jüngsten Sitzung (14. Juli) beschloss die Stadtverordnetenversammlung der hessischen Hauptstadt, dass die Kosten für einen Bewohnerparkausweis ab sofort auf 120 Euro jährlich ansteigen - das entspricht einer Verzehnfachung des ursprünglichen Preises. Die zusätzlichen Einnahmen möchte die Stadt in das vergünstigte ÖPNV-Ticket für Kinder und Jugendliche, das sogenannte „15-Euro-Ticket“, investieren. „Für Kinder und Jugendliche in äußeren Bezirken oder Familien, die eben kein Auto haben, stellt das 15-Euro-Ticket eine große Entlastung dar“, sagte Verkehrsdezernent Andreas Kowol (Grüne) dem Wiesbadener Kurier. Sie bekämen durch das Ticket die Möglichkeit, sich auch für kleines Geld im Stadtgebiet frei zu bewegen.

„Zusätzlich wird den Menschen so wieder mehr öffentlicher Raum zurückgegeben, der eben nicht von Autos zugeparkt wird“, sieht Kowol in der Erhöhung der Parkgebühren zudem einen wichtigen Steuerungseffekt, hin zu einem Stadtverkehr mit weniger Autos. Gleichzeitig möchte der grüne Verkehrsdezernent für die Besitzer von Bewohnerparkausweisen mehr Möglichkeiten auf einen freien Parkplatz schaffen. Viele Parkplätze, auf denen man bislang durch die Parkscheibenregelung in einem begrenztem zeitlichen Rahmen kostenlos parken konnte, sollen in Zukunft kostenpflichtig werden.

Die Gebühren für einen Bewohnerparkausweis steigen in Wiesbaden drastisch an. © Rother

Parkplatzgebühren in Wiesbaden: herbe Kritik von der Opposition

Von der Opposition im Wiesbadener Stadtparlament kommt Kritik zu dem Beschluss. „Steigende Lebensmittelpreise und schwindelerregende Preise für Energie machen vor allem auch Familien zu schaffen. Unfassbar, dass in Zeiten, in denen wir eigentlich dringend über Entlastungen für Familien sprechen müssen, ohne Not das Bewohnerparken verzehnfacht wird“, erklärte Daniela Georgi, die Vorsitzende der CDU-Rathausfraktion, gegenüber dem Wiesbadener Kurier. Es werde alles getan, dass Menschen, die in Wiesbaden auf ihr Auto angewiesen seien, ihr Mobilitätsbedürfnis nach und nach nicht mehr befriedigen könnten, teilte Alexander Winckelmann (FDP) der Zeitung mit. (Niklas Hecht)

Die Verkehrswende hin zu mehr ÖPNV und weg vom Individualverkehr geht in Wiesbaden auch an anderer Stelle weiter. Der Wiesbadener Verkehrsdienstleister Eswe nahm kürzlich seinen hundertsten Batteriebus in Betrieb.