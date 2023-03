Frau in Offenbach aus Eifersucht getötet – Leiche weiterhin verschwunden

Von: Lucas Maier

Teilen

Nach einem Femizid in Offenbach ist ein Mann in Paris festgenommen worden. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. Von der Leiche fehlt weiterhin jede Spur.

Offenbach - Schreckliche Nachricht aus Offenbach: Ein 44-jähriger Mann steht im Verdacht, eine 27 Jahre alte Frau in Offenbach ermordet zu haben. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Frankfurt in U-Haft genommen worden, wie die Polizei am Dienstag (21. März) mitteilte.

Der Mord soll sich bereits im Oktober 2022 in der Wohnung des Mannes ereignet haben, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) schreibt. Nach der Tötung soll der mutmaßliche Täter, die Leiche der Frau verschwinden haben lassen. Der Mann wurde bereits Anfang März in Paris festgenommen. Am Donnerstag (16. März) wurde er dann nach Deutschland ausgeliefert.

Festnahme in Paris: Mutmaßlicher Täter an Deutschland ausgeliefert

Festnahme in Paris: Mann nach mutmaßlichem Mord in Offenbach in U-Haft. (Symbolbild) © Andrew J. Whitaker/IMAGO-Images

Den Angaben der dpa zufolge soll der Mann die junge Frau aus Eifersucht getöteten haben. Nach jetzigem Ermittlungsstand hatte der Mann sein Opfer im Oktober in einem Club in Offenbach kennengelernt. Dir Frau soll an Wochenenden als Sexarbeiterin und Animierdame tätig gewesen sein. Der 44-Jährige soll der Frau nachgestellt haben und sie schlussendlich aus Eifersucht getötet haben.

Mord in Offenbach: Leiche weiterhin verschollen

Nähere Details zum Tathergang veröffentlichten die Ermittelnden bisher nicht. Es wurde jedoch mitgeteilt, dass die Frau „erhebliche Mengen Blut“ verloren haben soll. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes, wurden im Februar Blutspuren der vermissten Frau gefunden, anschließend erging der Haftbefehl gegen den Mann. Bisher fehlt von dem Leichnam immer noch jegliche Spur. (Lucas Maier)

Im Kreis Offenbach soll ein Mann versucht haben, seine Frau auf einer Radtour zu töten.