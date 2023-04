Zwei neue Runways für Lima: Warum Fraport einen Flughafen in Peru betreibt

Von: Marvin Hinrichsen

In Peru hat Flughafenbetreiber Fraport zwei neue Start- und Landebahnen eingeweiht. Doch warum investiert das Unternehmen aus Frankfurt auch in Lima?

Frankfurt - Der Betreiber des Flughafen Frankfurt, Fraport, investiert auch in Peru. Das liegt daran, dass die peruanische Flughafenbetreibergesellschaft LAP (Lima Airport Partners), seit 2001 zum Konzern gehört. Jetzt sind mit dem Start des ersten kommerziellen Flugs am internationalen Flughafen „Jorge Chávez“ in Lima die zwei neuen Start- und Landebahn sowie der neue Tower eingeweiht worden. Laut Mitteilung von Fraport, ist der Beteiligungsflughafen der Erste in dem südamerikanischen Land, der über zwei Runways verfügt.

Nach Frankfurt und Antalya (Türkei) ist Lima der drittverkehrsreichste Flughafen im Fraport-Konzern. Der Ausbau des Flughafens Lima sei nicht nur für den Standort selbst und das Land Peru von zukunftsweisender Bedeutung: LIM spiele als Hub-Flughafen innerhalb des internationalen Luftverkehrsnetzes auch eine wichtige Rolle für ganz Südamerika.

In Lima hat der Flughafen Frankfurt Betreiber-Fraport zwei neue Start- und Landebahnen eingeweiht. (Symbolbild) © monticello/IMAGO

Vom Flughafen Frankfurt nach Lima: Fraport investiert auch in Südamerika

Mit der Neufinanzierung stünden nun die Mittel für weitere Baumaßnahmen zur Verfügung. Im Jahr 2022 starteten und landeten am Flughafen in Peru rund 18,6 Millionen Passagiere. Zum Vergleich, in Frankfurt starteten 2019 rund 70,5 Millionen Fluggästen. Damit hat der Flughafen Frankfurt einen neuen Rekord aufgestellt.

„Wir haben erneut bewiesen, dass wir auch komplexe Infrastrukturprojekte innerhalb eines engen Zeitplans entwickeln können“, sagt Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG. „Für uns ist klar: Auch in diesen herausfordernden Zeiten bekennen wir uns zu unserem Investment in Peru.“ Die neue Landebahn und der Tower gehen schrittweise in Betrieb, bis mit der Fertigstellung des neuen Terminals voraussichtlich 2025 voll betriebsfähig sein werden.

