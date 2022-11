Terminal 2 für mindestens drei Jahre dicht - Kritiker erwarten dauerhafte Schließung

Von: Erik Scharf

Das Terminal 3 am Flughafen Frankfurt ist bereit. Terminal 2 soll dennoch nicht geschlossen werden - zumindest nicht für immer.

Frankfurt - Die Luftfahrt erholt sich allmählich von der heftigen Corona-Delle. Auch am Flughafen Frankfurt steigen die Passagierzahlen in den vergangenen Monaten wieder deutlich. Trotzdem gab es um den Terminal 2 immer wieder Spekulationen über eine Stilllegung. Nun hat Flughafenbetreiber Fraport konkrete Pläne vorgelegt.

Denn: Das Terminal 3 ist eigentlich schon längst fertiggestellt. Doch weil Flüge und Passagiere während der Corona-Pandemie ausblieben, verschob sich die Eröffnung des Terminal 3 am Flughafen Frankfurt. Nun ist klar, dass die Großbaustelle in den Norden zieht. Betreiber Fraport will die zum Sommer 2026 hinzukommende jährliche Abfertigungskapazität von rund 19 Millionen Passagieren nutzen, um das Terminal 2 grundlegend technisch zu sanieren, wie das Unternehmen am Dienstag (15. November) gegenüber der dpa erklärte.

So könnte es am FLughafen Frankfurt länger aussehen: Leere am Terminal 2 schon während der Corona-Pandemie. (Archivfoto) © Boris Roessler/dpa

Flughafen Frankfurt: Terminal 2 ab 2026 für bis zu drei Jahre geschlossen

Das Gebäude werde für die Passagierabfertigung ab 2026 für zwei bis drei Jahre geschlossen, während Tiefgarage, Sky Line-Bahn und Gepäckanlage weiterlaufen sollen. Auch die Flugzeugparkplätze am Terminal 2 sollen weiter genutzt werden, erläuterte ein Sprecher. Laut Fraport soll die Technik im Terminal 2 auf den neusten Stand gebracht werden. Die bislang im Terminal 2 beheimateten Airlines müssten im Laufe des Jahres 2026 in die neuen Gebäude im Süden des Flughafens in Frankfurt umziehen.

Nach Abschluss der Arbeiten soll das Terminal 2 aber nicht bloß als Reserve dienen, sondern vollständig ans Netz genommen werden. Im Hinterkopf haben die Verantwortlichen noch immer das Rekordjahr 2019 mit 70 Millionen Passagieren. Der Flughafen Frankfurt platzte aus allen Nähten, bis die Corona-Pandemie die Start- und Landebahnen leerfegte.

Flughafen Frankfurt: BUND kritisiert Betrieb von drei Terminals

Fraport trat einem Bericht entgegen, dass das 1994 in Betrieb genommene Terminal 2 dem Flughafen Frankfurt künftig nur noch als Reserve diene und möglicherweise auch nicht saniert werde. Stattdessen sei geplant, nahezu die gesamte Technik zu erneuern, erklärte ein Sprecher. Dazu gehören Brandschutz, Entrauchung, Klimatechnik, Gebäudeautomation und Technikzentralen. Auch Fahranlagen, Büros und Sanitäranlagen würden saniert, um danach das Terminal wieder vollständig ans Netz zu nehmen.

Die Umweltorganisation BUND Hessen glaubt hingegen nicht an einen Bedarf für drei Terminals am Flughafen Frankfurt. Ihr Vize-Geschäftsführer Thomas Norgall erklärte: „Die Schließung von Terminal 2 bei Eröffnung des Terminals 3 belegt, dass die Ausbaukapazität auf Kosten des Bannwalds völlig überschätzt wurde. In Folge des Klimawandels ist Wachstumsglaube für die Luftfahrt nicht mehr zeitgemäß. Es ist vorhersehbar, dass Terminal 2 nie mehr geöffnet wird.“ (esa mit dpa)