Frankfurter Zoo: Einige Tierhäuser öffnen wieder

Die Besucher des Zoos können unter anderem den Katzendschungel und das Giraffenhaus wieder besuchen. Einige Einschränkungen gibt es aufgrund der Corona-Pandemie aber noch.

Viele Tierhäuser im Frankfurter Zoo waren wegen der Corona-Pandemie geschlossen

waren wegen der Corona-Pandemie geschlossen Nun sind unter anderem der Katzendschungel und das Giraffenhaus wieder zugänglich

Tickets für den Zoo in Frankfurt müssen nach wie vor online gebucht werden und sind schnell ausverkauft

Frankfurt -Mal wieder bei den Löwen reinschauen: Vom kommenden Montag (15.06.2020) an sind im Frankfurter Zoo wieder einige Tierhäuser geöffnet. Sie waren bisher als Schutzmaßnahme gegen die Corona-Pandemie geschlossen gewesen.

Vom 15. Juni an sind unter anderem Katzendschungel und Giraffenhaus wieder geöffnet, kündigte der Zoo am Mittwoch an. Menschenaffenhaus, Exotarium und Grzimekhaus bleiben allerdings geschlossen und einige Areale, etwa rund um die Affenhäuser, sind weiterhin gesperrt. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, gibt es zudem bis auf weiteres keine Schaufütterungen. In den Innenräumen müssen Mund und Nase bedeckt gehalten werden.

Zoo in Frankfurt: Tickets müssen online und für feste Zeiten gebucht werden

Besucher müssen ihre Tickets weiterhin online und mit verpflichtenden Zeitfenstern buchen. Dabei gelten von Montag an wieder die regulären Eintrittspreise. Dafür wurden die Zeitslots verlängert - von Montag an kann der Zoo von jeweils bis zu 600 Menschen gleichzeitig zwischen 9 und 14 Uhr sowie von 14.30 bis 19 Uhr besucht werden.

"Über dieLockerung der Maßnahmen im Zoo freue ich mich sehr. Man hat in den letzten Wochen gesehen, die Menschen möchten in den Zoo. Die Online-Tickets waren stets schnell und Tage im Voraus ausgebucht. Es ist gut, dass ab nächstem Montag die Zeitfenster für den Zoobesuch und die Besucherkontingente ausgeweitet werden. Mir ist aber auch ganz wichtig, dass der Zooeingang in der Rhönstraße bald wieder geöffnet wird. Mit Herrn Casares bin ich mir einig: Sofern die Besucherlenkung in den nächsten Wochen gut funktioniert und die Allgemeinverfügungen es zulassen, wird der Eingang ab dem 1. Juli für Eintrittskarteninhaber wieder zur Verfügung stehen", sagte Ina Hartwig (SPD), Dezernentin für Kultur und Wissenschaft.

Veranstaltungen und Gruppenformate im Frankfurter Zoo vorerst abgesagt

"Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Besuchern wieder etwas mehr Normalität ermöglichen können. Zwar sind noch einige Häuser aus Sicherheitsgründen geschlossen, aber dafür hat man wegen der limitierten Besucherzahl viel Zeit und Ruhe für die Tierbeobachtung", sagte Zoodirektor Miguel Casares.

Eintrittskarten sind ausschließlich online erhältlich unter http://www.zoo-frankfurt.de. - An den Kassen des Zoos erfolgt kein Kartenverkauf. Die Eintrittspreise: Erwachsene 12 Euro, Kinder und Jugendliche (6 bis 17 Jahre) 6 Euro, ebenso Ermäßigungsberechtigte, Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt. Auch Kinder unter 6 Jahren und sonstige zum freien Eintritt Berechtigte müssen ein Zeitfenster zu 0 Euro buchen. Dies gilt auch für Inhaber von Jahreskarten. Jahreskarten werden um zwei Monate verlängert. Die Verlängerung kann an der Zookasse vorgenommen werden. Auch Jahreskartenbesitzer müssen vor ihrem Zoobesuch im Online-Shop ein Zeitfenster buchen.

Alle Veranstaltungen und Gruppenformate sind zumindest bis zum Ende der Sommerferien abgesagt. Zooshop, Imbisswagen und Eisstände sind geöffnet.