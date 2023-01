Baum kracht auf Zug: Fast 200 Fahrgäste stundenlang eingeschlossen

Von: Stefan Krieger

In Höhe der Isenburger Schneise fällt ein Baum auf einen aus Italien kommenden Schnellzug. Die Rettung der Fahrgäste gestaltet sich schwierig.

Frankfurt – Gegen 18:50 Uhr wurde am Montag (30. Januar) ein italienischer Schnellzug zwei Kilometer vor dem Frankfurter Hauptbahnhof Höhe Isenburger-Schneise durch einen in die Oberleitung gefallenen Baum gestoppt. Glücklicherweise war der Zug nicht mehr bei voller Geschwindigkeit unterwegs, als der Baum auf die Oberleitung fiel.

Nach dem Aufschlag fuhr der Zug noch ca. 200 m bis er dann letztendlich zum Stehen kam. Dem Notfallteam der Deutschen Bahn gelang es nicht, die Störung alleine zu beseitigen. Deshalb musste nach kurzer Zeit die Frankfurter Feuerwehr alarmiert werden. Mit schwerem Gerät und Kettensäge entfernten die Einsatzkräfte den Baum aus der bereits stromlos geschalteten Oberleitung. Rund 180 Fahrgäste mussten zwangsweise im Zug warten, weil eine Evakuierung auf das Bahnstück nicht möglich war. Nur wenige Meter neben der Unglücksstelle gibt es laut DB Informationen einen 15 m tiefen Abhang.

Die Bahnstrecke 3651 Neu-Isenburg Frankfurt war für mehrere Stunden gesperrt. © 5VISION.NEWS

Baum fällt auf Zug: Oberleitung beschädigt

Die im Zug befindlichen Fahrgäste wurden durch Kräfte der Bundespolizei und von Mitarbeitern der Bahn betreut, ein Rettungswagen wurde vorsorglich bereitgestellt. Der Zug konnte aus eigener Kraft nicht mehr weiter fahren, da die Oberleitung beschädigt wurde. Die Heizung der Wagons wurde durch Batteriebetrieb gewährleistet. Gegen 22:45 Uhr trafen zwei bestelle Dieselloks ein und zogen den beschädigten Schnellzug in den Frankfurter Hauptbahnhof. Die gestrandeten Fahrgäste haben eine Übernachtungsmöglichkeit in umliegende Hotels bekommen, da eine Weiterfahrt in der Nacht nicht mehr möglich war. Wie stark Zug und Oberleitung beschädigt sind, ist der DB aktuell nicht bekannt.

Die Bahnstrecke 3651 Neu-Isenburg Frankfurt war für mehrere Stunden gesperrt. Der Eurocity 52 war aus Mailand über die Schweiz nach Frankfurt unterwegs. (5VISION.NEWS/skr)

