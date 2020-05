Zahlreiche Infektionen nach Baptisten-Gottesdienst in Frankfurt

Bei einem Gottesdienst der Evangeliums-Christen-Baptisten-Gemeinde in Frankfurt hat sich eine größere Zahl von Menschen mit Corona infiziert. Gläubige aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet sind betroffen.

Zahlreiche neue Corona-Fälle nach Gottesdienst in Frankfurt

nach Gottesdienst in Auch umliegende Landkreise von Corona-Infektionen betroffen

betroffen Gottesdienste sind in Hessen wieder erlaubt

Dies bestätigte der stellvertretende Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts, Antoni Walczok, der Frankfurter Rundschau. „Es handelt sich um ein sehr dynamisches Geschehen.“ Wie viele Personen erkrankt oder infiziert seien, könne er nicht sagen. Das Land sei informiert.

Der Ausbruch betreffe nicht nur Frankfurt, sondern auch umliegende Landkreise seien mehr oder weniger stark betroffen; etwa der Wetterau-, der Hochtaunuskreis oder der Main-Kinzig-Kreis. Nach Angaben des Main-Kinzig-Kreises wurden alleine in Hanau 16 Personen positiv getestet, die dem Cluster zugeordnet werden.

Corona-Krise in Frankfurt: Gottesdienste wieder erlaubt

Das Bethaus der Evangeliums-Christen-Baptisten-Gemeinde befindet sich in der Eschborner Landstraße 99-101. Dort wurde am Sonntag, 10. Mai, der Gottesdienst gefeiert, bei dem sich die Gläubigen angesteckt haben sollen. Vereinsvorsitzender Eugen Steiger ist im Krankenhaus, sagte seine Tochter der FR am Telefon. Anschließend intervenierte eine Frauenstimme: „Wir müssen Ihnen keine Antwort geben“ – und beendete das Gespräch abrupt.

Dabei hat die Gemeinde nichts Illegales unternommen. Am 10. Mai war das Feiern von Gottesdiensten in Hessen wieder erlaubt, sagt Walczok. Anders als etwa in der Gastronomie sei eine Registrierung der Besucher mit Namen und Adresse keine Pflicht. Das Abstandsgebot und die Hygieneregeln müssten eingehalten werden. Es gebe keine Richtlinien zur Teilnehmerzahl. „Es gab keine Verletzung einer Rechtsverordnung“, stellt der Vize-Amtsleiter klar.

Corona in Frankfurt: Kirchen müssen eigenes Konzept erarbeiten

Die fehlende Registrierpflicht macht die Arbeit der zuständigen Gesundheitsämtern schwierig. Sie haben nun die Aufgabe, mögliche Kontaktpersonen ausfindig zu machen und Quarantäne anzuordnen – beziehungsweise Isolation bei minder schwer Erkrankten.

Nach der Aktualisierung der Regelungen zur Corona-Krise dürfen Glaubensgemeinschaften sich seit dem 1. Mai wieder versammeln. Kirchen und Religionsgemeinschaften müssen dazu ein eigenes Konzept zum Einhalten der Abstandsregeln, der Hygiene und der Steuerung des Zutritts erarbeiten und zusammen mit den Ländern und dem Robert Koch-Institut abstimmen.

Corona in Frankfurt: Einzelne Veranstaltung kann fatale Konsequenzen haben

Es muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen eingehalten werden, die nicht in einem Haushalt zusammenleben. Gegenstände, wie beispielsweise das Kollekten-Körbchen, dürfen nicht weitergereicht werden. „Hygienemaßnahmen wie das Aufstellen von Desinfektionsspendern sind sicherzustellen“, heißt es in der entsprechenden Mitteilung der Landesregierung.

Main-Kinzig-Landrat Thorsten Stolz und Gesundheitsdezernentin Susanne Simmler (beide SPD) appellierten am Freitag an die Bevölkerung, nicht leichtsinnig zu werden. „Wie dieses Ausbruchsgeschehen in Frankfurt zeigt, kann eine einzige Veranstaltung mit sehr vielen unterschiedlichen Kontakten weitreichende Konsequenzen für das Infektionsgeschehen nach sich ziehen.“ Die betroffenen Gesundheitsämter hätten nun alle Hände voll zu tun, möglichst alle Infektionswege aufzuklären und somit weitere Ansteckungen zu verhindern.

Jutta Rippegather

In einer Flüchtlingsunterkunft in Frankfurt haben sich 65 Geflüchtete und zwei Mitarbeiterinnen mit dem Coronavirus infiziert. Weitere Corona-Tests stehen noch aus.

In Frankfurt wollen Corona-Skeptiker an der Weseler Werft und an der Alten Oper demonstrieren. Die Initiative „Aufklärung statt Verschwörungstheorien“ ruft wieder zu Gegenprotesten auf.

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.