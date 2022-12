Mann will Drohne auf Weihnachtsmarkt steigen lassen – zwei Verletzte

Von: Erik Scharf

Ein Mann will auf dem Römerberg eine Drohne starten, hat dafür aber keine Genehmigung. Die Polizei will ihn stoppen – doch die Drohne fliegt los.

Frankfurt – Der Blick von oben auf den Frankfurter Weihnachtsmarkt ist zweifelsohne eine schöne Sache. Was genau ein Mann aber vorhatte, als er am Freitagabend (9. Dezember) mit einer Drohne auf dem Römerberg auftauchte, ist unklar. Wie die Polizei Frankfurt berichtet, endete die äußerst kuriose Situation aber mit zwei Verletzten.

Gegen 21 Uhr entdeckten Streifenpolizisten auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt den 60-Jährigen. Sie untersagten ihm, die Drohne steigen zu lassen. Einerseits, weil sich noch viele Menschen in diesem Bereich aufhielten, andererseits, weil der Mann keine Genehmigung hatte, wie die Polizei Frankfurt mitteilte.

Frankfurter Weihnachtsmarkt: Drohne steigt auf – zwei Verletzte

Doch davon ließ sich der Mann offensichtlich nicht beeindrucken. „Der 60-Jährige setzte die Drohne dennoch in den Standby-Modus, was zur Folge hatte, dass diese rund 30 cm in die Höhe stieg. Mutmaßlich aufgrund eines fehlenden GPS-Signals geriet die Drohne dann ins Wanken und außer Kontrolle“, schreibt die Polizei Frankfurt.

Sowohl der Mann als auch ein Beamter griffen nach der Drohne, verletzten sich dabei aber an der Hand. Für den Polizisten war der Dienst wegen der „tiefen Schnittverletzungen“ gleichzeitig beendet. Die Drohne stellte die Polizei Frankfurt sicher, auf den Besitzer kommt nun ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit zu.

Die Polizei ist rund um den Römerberg häufiger gefordert. Erst kürzlich erwischte die Polizei auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt einen notorischen DIeb. Im Bereich des Roßmarktes schnappte die Polizei zudem ein DIebesduo, das sich „auffällig für Taschen und Kinderwägen interessierte“. (esa)

