Wann werden die ausgedienten Tannenbäume in Frankfurt abholt und was passiert mit ihnen? Alle Infos zur Weihnachtsbaum-Entsorgung 2020.

Weihnachtsbaum -Entsorgung in Frankfurt

-Entsorgung in FES bietet zwei Möglichkeiten

bietet zwei Möglichkeiten Alle Termine nach Stadtteilen

Frankfurt - Für viele Frankfurter endet Weihnachten bereits am Abend des 26. Dezembers. Andere entsorgen ihren Weihnachtsbaum dagegen erst später. Die Weihnachtszeit endet nämlich offiziell an „Maria Lichtmess“, am 2. Februar. Aber wo hin mit dem Tannenbaum, wenn er ausgedient hat? In Frankfurt gibt es im Januar 2020 zwei Möglichkeiten, seinen Weihnachtsbaum zu entsorgen. Wir geben einen Überblick.

Frankfurt: Bürger haben zwei Möglichkeiten Weihnachtsbaum zu entsorgen

Möglichkeit 1: Der Weihnachtsbaum wird im Laufe des Monats Januar entweder über die braune Biotonne, die graue Restmülltonne oder bei der Straßenreinigung in Frankfurt entsorgt. Wichtig dabei: Der Weihnachtsbaum muss zuvor von jeglichem Schmuck befreit werden. Zusätzlich muss der Weihnachtsbaum auf Stücke von maximal einem Meter gekürzt werden.

Möglichkeit 2: Die Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) setzt zwischen dem 8. und 28. Januar ein Sonderfahrzeug ein. Dieses sammelt die Weihnachtsbäume ein - an festgesetzten Tagen in allen Stadtteilen in Frankfurt. Den Weihnachtsbaum bitte einfach an die Grundstücksgrenze legen. Dieser sollte komplett abgeschmückt sein und in Stücke von maximal einem Meter gekürzt werden.

Frankfurt: Weihnachtsbaum-Entsorgung 2020 - Alle Termine

Tag der Abholung Stadtteile in Frankfurt 8. Januar Bergen-Enkheim, Fechenheim, Riederwald 9. Januar Seckbach, Bornheim 10. Januar Oberrad, Ostend 13. Januar Niederrad, Sachenhausen-Nord 14. Januar Sachsenhausen-Süd, Schwanheim, (mit Goldstein) 15. Januar Gallusviertel, Gutleutviertel, Griesheim 16. Januar Bockenheim, Westend 17. Januar Nordend 20. Januar Berkersheim, Preungesheim (mit Frankfurter Bogen), Eckenheim, Dornbusch 21. Januar Nieder-Erlenbach, Nieder-Eschbach (mit Ben-Gurion-Ring), Harheim, Bonames, Frankfurter Berg 22. Januar Kalbach-Riedberg, Niederursel, Eschersheim, Mertonviertel 23. Januar Heddernheim, Ginnheim, Hausen 24. Januar Praunheim, Rödelheim 28. Januar Unterliederbach, Zeilsheim, Sindlingen, Flughafen täglich Bahnhofsviertel, Altstadt, Innenstadt

Weihnachtsbaum-Abholung in Frankfurt: Innenstadt mit Sonderreglung

Im Bahnhofsviertel Frankfurt, in der Altstadt und der Innenstadt gibt es laut FES keine gesonderten Termine. Dort ist die Straßenreinigung täglich im Einsatz und sammelt dabei auch die Weihnachtsbäume ein.

Alternativ können Weihnachtsbäume in Frankfurt auch bei der Rhein-Main Biokompost GmbH (RMB) oder im Rahmen des Kofferraum­services in den FES-Betriebsstätten kostenlos abgegeben werden.

Frankfurt: Was passiert mit den eingesammelten Weihnachtsbäumen?

Rund 80.000 Weihnachtsbäume werden im Januar von der FES in Frankfurt abgeholt. Das berichtete uns ein Sprecher des Entsorgungsunternehmens auf Nachfrage. Die eingesammelten Tannenbäume kommen im Anschluss in eine Bio-Kompostanlage, werden geschreddert und ins Biomassekraftwerk der Mainova weitergeleitet. Dort wird mit den Holzabfällen Strom erzeugt.

Die Weihnachtsbäume aus der Restmülltonne werden im Müllheizkraftwerk in Frankfurt weiterverarbeitet. Die gewonnene Energie wird dann für Fernwärme (Heizung) eingesetzt.

