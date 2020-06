Schockierendes Video: Angler schlägt Wels brutal tot, Passanten greifen ein

Eklat um einen Fischfang in Frankfurt: Ein Mann zieht einen Wels aus dem Main und schlägt ihn noch am Ufer tot. Der Aufschrei ist groß.

Als der Mann aus Frankfurt plötzlich auf den Fisch einschlägt, kommt es zu einer Auseinandersetzung

Update vom Mittwoch, 10.06.2020, 13.05 Uhr: In dem Fall des Anglers aus Frankfurt hat sich jetzt die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Laut Jürgen Lungwitz, dem Frankfurter Fischereiberater, hat diese ihn kontaktiert und erfragt, ob es sich bei der brutalen Tötung des Wels um Tierquälerei handelt. Lungwitz verwies diese an die Fischereibehörde Darmstadt – dort sitzen Fachleute, die beurteilen können, ob der Fischer mit seinem Vorgehen am Frankfurter Main entgegen des Tierschutzgesetzes handelte.

Wels aus dem Main in Frankfurt totgeschlagen: Fischereiberater äußert sich kritisch

Update vom Dienstag, 09.06.2020, 11.29 Uhr: Der Fischereiberater der Stadt Frankfurt Jürgen Lungwitz äußert sich über das Vorgehen des Anglers kritisch. Laut ihm habe der Mann zu aggressiv auf den Fisch eingeschlagen. Es sei zwar legal, im Main zu angeln und die Fische zu töten – sie zurück ins Wasser zu werfen, nachdem sie angebissen haben, sei sogar verboten – doch das Einschlagen auf den Wels war laut Lungwitz viel zu brutal.

Nach Auseinandersetzung in Frankfurt um geangelten Wels: Fischereiberater klärt auf

In aller Regel genügt ein gezielter Schlag auf den Kopf, um den Fisch zu betäuben und ihn anschließend mit einem Herzstich zu töten. Lungwitz spekuliert sogar, dass der Angler wegen seines gewaltsamen Vorgehens Probleme mit dem Tierschutz bekommen könnte. Generell sei beim Angeln laut Lungwitz ein sensibler Umgang nötig – sowohl gegenüber dem Tier, als auch den Zuschauern. Der Angler hätte die Passanten in sein Vorhaben einweihen und ihnen die Chance geben sollen, den Ort zu verlassen, bevor er den Wels tötet.

Erstmeldung vom Montag, 08.06.2020, 10:50 Uhr: Frankfurt – Im Internet kursiert zurzeit ein aufsehenerregendes Video: Zu sehen ist, wie mitten in Frankfurtein Mann einen riesigen Wels aus dem Main fischt. Zahlreiche Spaziergänger beobachten skeptisch das Geschehen, manche filmen es. Eine Frau scheint Mitleid mit dem 1,50 Meter großen Fisch zu haben und bittet den Angler darum, das Tier wieder ins Wasser zu werfen. Da beginnt der Angler, völlig unvorhergesehen und direkt vor den Augen der Passanten mit einem Knüppel auf den noch lebenden Wels einzuschlagen.

„Du bist wirklich ein Schwein“: Passanten rufen dem Fischer aus Frankfurt üble Beleidigungen zu

Die Passanten zeigen sich geschockt. Einige schimpfen den Angler als „Drecksau“ und „Schwein“, während dieser weiter auf den Schädel des Tiers einschlägt. Andere Beobachter drohen dem Fischer damit, die Polizei zu rufen. Nachdem der Mann aus Frankfurt die Beleidigungen zunächst ignoriert, wird auch dieser laut und fragt die Passanten, ob sie denn kein Fleisch essen würden. Er will damit wohl darauf hinweisen, dass es dazugehört, ein Tier zu töten, wenn man Fisch oder Fleisch genießen möchte. Einem besonders beleidigendem Zuschauer gegenüber, wird er auch ausfällig. Dann ist das kurze Video vorbei.

+ Es kommt zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Angler und den Passanten. © Screenshot/Youtube/„Breaking News“

Der Frankfurter Fischer hat alles richtig gemacht

Auch wenn das Vorgehen grausam wirkt – legal ist es dennoch. Wer die hessische Fischereiprüfung erfolgreich abgelegt hat und einen Fischereischein besitzt, darf im Main angeln und die gefangenen Fische vor Ort töten. Auch der Schlag auf den Kopf gehört zum gängigen Verfahren bei der Tötung eines Fisches. So soll dem Tier schnell ein Ende bereitet werden, ohne dass es lange leiden muss. Dass dieses Vorgehen für die Spaziergänger in Frankfurt verstörend wirken muss, ist aber dennoch nachvollziehbar und hätte durch eine kurze Vorwarnung möglicherweise verhindert werden können.