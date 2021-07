Frankfurt: Motorradfahrer nach Unfall mit Taxi lebensgefährlich verletzt

Ein Motorradfahrer wird in Frankfurt bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild)

Blaulicht

Von Erik Scharf schließen

Ein Motorradfahrer will in Frankfurt offenbar ein Taxi überholen und stößt mit diesem zusammen. Beim Unfall verletzt sich der Mann lebensgefährlich.

Frankfurt – Ein Motorradfahrer ist bei einem missglückten Überholmanöver in Frankfurt lebensgefährlich verletzt worden. Der 27-Jährige war mit seiner Maschine am Montag (26.07.2021) gegen 23 Uhr stadtauswärts unterwegs, wie die Polizei am Dienstagmorgen gegenüber der dpa bestätigte.

Nach ersten Erkenntnissen versuchte er wohl ein Taxi zu überholen, das vermutlich wendete. Der Motorradfahrer sei mit dem Auto zusammengestoßen. Das Motorrad flog nach Angaben eines Sprechers so weit, dass es noch ein anderes Fahrzeug beschädigte.

Unfall in Frankfurt: Motorradfahrer mit lebensgefährlichen Verletzungen

Nähere Hintergründe zum Unfallhergang in Frankfurt waren zunächst nicht bekannt. Der Motorradfahrer sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. (dpa)

