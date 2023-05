Motorradfahrer fährt Kind auf Zebrastreifen um – und haut trotz Gespräch einfach ab

Von: Erik Scharf

Ein Kind wird beim Gang über den Zebrastreifen von einem ungeduldigen Motorradfahrer angefahren. Der haut plötzlich ab, ohne sich weiter zu kümmern.

Frankfurt – Erst hat ein Motorradfahrer ein Kind angefahren und dabei verletzt, anschließend haute er einfach ab. Nach der dreisten Aktion in Frankfurt fahndet die Polizei nun nach dem Unfallverursacher.

Was war passiert? Nach bisherigen Informationen der Polizei Frankfurt stieg der verletzte Junge gegen 08.05 Uhr am Mittwoch (17. Mai) zusammen mit anderen Personen aus einem Bus an der Kreuzung Gutleutstraße/Camberger Straße aus. Anschließend wollte er die Straße an einem Fußgängerüberweg überqueren.

Motorradfahrer zeigt nach Unfall erst Reue und verschwindet anschließend

Als der 13-Jährige über den Zebrastreifen lief, fuhr ein Motorrad zwischen den stehenden Autos hindurch und kreuzte den Weg der Fußgänger, ohne auf ihre Vorfahrt zu achten. Es kam zur Kollision mit dem 13-Jährigen, der dabei eine Fraktur an seiner rechten Schulter erlitt, wie die Polizei Frankfurt mitteilt.

Ein Kind wird in Frankfurt von einem Motorradfahrer angefahren. (Symbolfoto) © Rolf Poss/Imago

Ein Zeuge begab sich daraufhin zu dem Motorradfahrer und sprach ihn auf sein Verhalten an. Der Fahrer zeigte zunächst Reue, entfernte sich dann jedoch von der Unfallstelle, ohne seine persönlichen Informationen zu hinterlassen. Nun fahndet die Polizei Frankfurt nach dem Mann.

Unfall in Frankfurt: Polizei veröffentlicht Beschreibung von Motorrad und Fahrer

Das Motorrad wird als älteres Modell in Schwarz beschrieben, jedoch ist der Hersteller nicht bekannt. Der Fahrer war etwa 20-25 Jahre alt, 1,84 Meter groß und hatte eine durchschnittliche Statur. Er hatte kurze schwarze Haare und trug schwarze Motorradbekleidung.

Zeugen, die Informationen zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Frankfurt unter der Rufnummer 069/75510400 oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (esa)

Ein ähnlicher Unfall in Frankfurt mit einem angefahrenen Kind am Zebrastreifen ereignete sich im März 2022.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Erik Scharf sorgfältig geprüft.