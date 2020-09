Frankfurt: Rettungswagen kracht in Pkw - Schwerverletzter muss ins Krankenhaus

Bei einer Kreuzung im Frankfurter Westend rast ein Rettungswagen in ein Auto. Für den Beifahrer im Rettungswagen endet der Unfall mit schweren Verletztungen.

Auf der Kreuzung Hansaallee/ Miquelallee ist ein Krankenwagen in ein Auto geprallt.

Der Krankenwagen war im Einsatz und transportierte eine Patientin.

Bei dem Unfall verletzten sich die Fahrerin und der Beifahrer des Krankenwagens.

Frankfurt - An einer Kreuzung im Frankfurter Westend kam es am 16.09.2020 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Rettungswagen fuhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in Richtung Hansaalle/Miquelallee. Zu dem Zeitpunkt des Unfalls befanden sich die 20-jährige Fahrerin, ihr 25-jähriger Beifahrer und eine Patientin in dem Rettungswagen. Laut Polizei war der Krankenwagen stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung Hansaalle/Miquelallee zeigte die Ampel rot für die Fahrtrichtung. Die Fahrerin des Rettungswagens fuhr dennoch in den Kreuzbereich und krachte in den von rechts kommenden BMW.

Unfall mit Verletzten: Fahrerin und Beifahrer des Rettungswagen müssen in die Frankfurter Uniklinik

Für die 20-jährige Beifahrerin und den 25-jährigen Beifahrer des Rettungswagens endete der Unfall in der Frankfurter Uniklinik. Die Fahrerin wurde leicht, der Beifahrer schwer verletzt. Lediglich die Patientin blieb im Krankenwagen unverletzt. Sie wurde dennoch in die Frankfurter Uniklinik gebracht. Auch die drei Insassen im Pkw überlebten den Unfall ohne Verletzungen.

Massive Verkehrsstörung durch Unfall im Frankfurter Westend

Wegen des Unfalls kam es im Berufsverkehr zu massiven Beeinträchtigungen. Im Zuge der Unfallmaßnahmen wurde der Verkehr umgeleitet und eine Rundfunkwarnmeldung ausgelöst. Gegen 19:00 Uhr waren die Maßnahmen beendet.