Mann geht in Frankfurt Mädchen (10 und 13) an - sie reagieren mutig 

Ein Mann hat in Frankfurt zwei Mädchen im Alter von 10 und 13 Jahren verfolgt und angegangen. Eine Fahndung nach dem Unbekannten durch die Polizei ist bisher erfolglos geblieben.

Frankfurt - Am Mittwochnachmittag (22.01.2020) hat ein bislang unbekannter Mann in Frankfurt zwei Mädchen im Alter von 10 und 13 Jahren angegangen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor. Der Mann flüchtete, nachdem die beiden Mädchen geschrien hatten. Beide Fälle ereigneten sich kurz hintereinander zwischen 15 Uhr und 15.20 Uhr, zuerst in der Saalburgstraße und kurz darauf Im Prüfling.

Im ersten Fall folgte der Unbekannte einem 13-jährigem Mädchen bis in den Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in Frankfurt, wo er das Kind versuchte anzugehen und zu berühren. Die 13-Jährige fing an zu schreien, was den Mann laut den Angaben der Polizei in die Flucht trieb. Kurz darauf folgte er einem 10-jährigen Mädchen ebenfalls in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses. Auch hier versuchte er, die 10-Jährige in gleicher Vorgehensweise anzufassen, ergriff aber aufgrund der lauten Schreie des Mädchens sofort die Flucht.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang erfolglos. Die Beamten suchen nun nach dem Täter in Frankfurt und bitten dahingehend auch um Zeugenhinweise. Die beiden Mädchen konnten den Mann wie folgt beschreiben:

Zirka 25-30 Jahre alt

185 - 190cm groß

heller Hauttyp, schwarze, kurze, gewellte Haare, schwarzer Bart, eventuell mit Brille

bekleidet mit einem schwarzen Mantel aus Filz,

eine blaue Kapuze war zu sehen und eine schwarze Hose.



Der Mann sprach akzentfreies Deutsch. Zeugen, die den Mann gesehen haben, beziehungsweise sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall und der Person in Frankfurt geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Frankfurt unter der Rufnummer 069 - 755 51399 zu melden. Selbstverständlich nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen. red



