Trotz zahlreicher Gegner: TV-Serie „Bad Banks“ feiert Premiere in der Paulskirche

Frankfurt – Event an einem umstrittenen Ort: Die zweite Staffel der TV-Serie „Bad Banks“ hat am Sonntagabend Premiere gefeiert. In der Paulskirche in Frankfurt am Main waren unter anderem die Schauspielerinnen Paula Beer und Désirée Nosbusch, sowie die hessische Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) zu Gast.

TV-Serie „Bad Banks“ (ZDF, Arte) feiert in der Frankfurter Paulskirche Premiere – Kritiker dagegen

Ganz reibungslos verlief die Vorbereitung der Premiere jedoch nicht. Im Vorfeld der Veranstaltung hatte sich eine Debatte um die Bedeutung der Paulskirche entzündet. Sie gilt als Wiege der Demokratie in Deutschland.

Der Ort werde zur Event-Location, kritisierten einige. Das Gebäude habe eine große nationale historische Bedeutung und müsse ein würdiger Ort der Erinnerung bleiben. Die Paulskirche in Frankfurt wurde 1833 als protestantisches Gotteshaus geweiht. 1848/49 tagte hier die Nationalversammlung, das erste demokratische Parlament Deutschlands.

TV-Serie „Bad Banks“ (ZDF, Arte) in der Paulskirche: Stadt Frankfurt verteidigt Entscheidung

Trotzdem: Der Magistrat der Stadt Frankfurt hatte der Aufführung in der Paulskirche zugestimmt. Hunderte Bürger waren eingeladen. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) sagte laut Mitteilung, der Ort solle öfter für solche Veranstaltungen geöffnet werden. Auch für den Vorstoß, das Gebäude als Tagungsort für die Stadtverordnetenversammlung zu nutzen, musste der OB Kritik einstecken.

Frankfurt: TV-Serie „Bad Banks“ (ZDF, Arte) gibt Einblick in fremde Finanzwelt

Die Serie „Bad Banks“ ist ab dem 6. Februar auf Arte und wenige Tage später im ZDF zu sehen. Für Serien-Fans, die nicht mehr abwarten können, gibt es aber schon eine schnellere Lösung: In den Mediatheken der Sender sind die neuen Folgen bereits abrufbar. In der Serie, die auch in der Frankfurter Finanzwelt angesiedelt ist und das Thema Investmentbanking behandelt, spielt Paula Beer die ehrgeizige Bankerin Jana Liekam.

