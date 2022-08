Frankfurt: Teenager klaut Roller und liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Von: Christoph Sahler

In Frankfurt stiehlt ein 15-Jähriger am Donnerstag (25. August) einen Motorroller. Schnell heftet sich ihm die Polizei an die Fersen.

Frankfurt - Ein 15-jähriger Junge hat am Donnerstagmorgen (25. August) auf dem Sachsenhäuser Landwehrweg in Frankfurt-Sachsenhausen einen Motorroller gestohlen. Das berichtet die Polizei Frankfurt.

Aufgrund seines unsicheren Fahrstils und weil er die Beleuchtung am Fahrzeug ausgeschaltet ließ, wurde eine Polizeistreife auf den Jugendlichen aufmerksam. Auf die Anhaltesignale der Beamten reagierte der 15-Jährige aber nicht – im Gegenteil. Über Geh- und Waldwege hinweg startete er seine Flucht.

Frankfurt: Verfolgungsjagd mit Polizei endet für 15-Jährigen am Goetheturm

Am Goetheturm prallte er mit einem Funkwagen zusammen und verlor die Kontrolle über die Maschine. Damit war die Flucht des Teenagers allerdings noch nicht vorbei. Zu Fuß rannte er weiter, doch die Polizisten holten ihn schnell ein und nahmen ihn fest.

Am gestohlenen Motorroller und am gerammten Funkwagen entstanden Sachschäden. Der 15-Jährige muss sich jetzt wegen Diebstahls und des Fahrens ohne Führerschein verantworten. (csa)

