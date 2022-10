Schwerer Unfall an A3-Ausfahrt: Sperrung wohl noch über Stunden

Von: Florian Dörr

Teilen

Nach einem Unfall mit einem Kürbislaster ist die A3-Ausfahrt Frankfurt-Süd gesperrt. Die Bergung ist aufwendig.

Frankfurt - Folgenschwerer Unfall an der A3-Ausfahrt Frankfurt-Süd: An der Anschlussstelle war in der Nacht ein mit Kürbissen beladener Laster von der Fahrbahn abgekommen und in der Böschung - mit erheblicher Schräglage, wie die Reporter von 5vision berichten - steckengeblieben. Die Hintergründe des Unglücks sind noch unklar.

Sicher ist: Auf den Verkehr hat der Unfall an der A3-Anschlussstelle deutliche Auswirkungen. Die Abfahrt Frankfurt-Süd ist auch am Freitagmorgen (7. Oktober) noch gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Unfall an A3-Ausfahrt Frankfurt-Süd: Spezialkran muss anrücken

Und das könnte noch einige Zeit so bleiben. Denn die Bergungsarbeiten gestalten sich schwierig. Die A3-Ausfahrt Frankfurt-Süd wird wohl noch einige Stunden gesperrt bleiben. Die Ladung muss erst umgeladen werden, bevor der Lkw aufwendig mit einem Spezialkran von der Böschung gehoben werden kann. (fd)

Nach dem Unfall an der A3-Ausfahrt Frankfurt-Süd kommt es zu Behinderungen. © 5vision.media

Die Polizei in Frankfurt ermittelt derweil in einem anderen Fall: An der Hauptwache in Frankfurt wurde am Donnerstagmorgen ein Toter gefunden.