Straßenbahn am Frankfurter Hauptbahnhof entgleist

Am Frankfurter Hauptbahnhof ist im Feierabendverkehr eine Straßenbahn entgleist. Es kommt zu erheblichen Verzögerungen bei Bahn- und Busverkehr.

Frankfurt - Am Frankfurter Hauptbahnhof ist eine Straßenbahn entgleist. Der Unfall ereignete sich am späten Nachmittag im Berufsverkehr.

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Feuerwehr und Notfallmanagement der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) sind vor Ort. Die Straßenbahn ist auf dem am Busbahnhof am Frankfurter Hauptbahnhof in Fahrtrichtung VGF-Betriebshof Gutleut aus noch unbekannter Ursache aus dem Gleis gesprungen.

Der Streckenabschnitt zwischen Frankfurter Hauptbahnhof und Friedensbrücke ist gesperrt. Dort verkehren unter anderem Straßenbahnen der Linien 11, 14, 16, 17 und 21. Wann die Störung behoben sein wird, ist noch nicht klar. Verletzt wurde bei dem Vorfall nach ersten Erkenntnissen niemand.