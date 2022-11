Junge (13) unter Straßenbahn eingeklemmt - jede Hilfe kommt zu spät

Von: Christoph Sahler

Im Frankfurter Stadtteil Nied wurde ein Junge von einer Straßenbahn erfasst. © 5Vision

Bei einem Unfall in Frankfurt am Mittwochmorgen erfasst eine Straßenbahn einen Jungen. Er stirbt noch am Unfallort.

Update vom Mittwoch, 2. November, 12 Uhr: Wie die Polizei Frankfurt auf Nachfrage mitgeteilt hat, handelt es sich bei der Person, die am Mittwochmorgen unter einer Straßenbahn eingeklemmt worden ist, um einen 13-jährigen Jungen, für den jede Hilfe zu spät kam. Gegen 7.40 Uhr habe er auf dem Weg zur Haltestelle Birminghamstraße im Stadtteil Nied eine Fußgängerampel überquert und sei dabei von einer Straßenbahn erfasst worden.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den eingeklemmten Jungen. Er starb jedoch noch am Unfallort und wurde dem Rettungsdienst übergeben. Aktuell sind Gutachter vor Ort im Einsatz. Die Strecke bleibt zunächst gesperrt. Betroffen sind die Linien 11 und 21.

Frankfurt: Störung auf Straßenbahnlinien nach Unfall - Person unter Zug eingeklemmt

Erstmeldung vom Mittwoch, 2. November, 9.35 Uhr: In Frankfurt ist es am Mittwochmorgen (2. November) zu einem Unfall gekommen. Eine Straßenbahn erwischte an der Haltestelle Birminghamstraße unweit der Mainzer Landstraße im Stadtteil Nied eine Person. Laut Feuerwehr ist sie mit technischem Gerät befreit und dem Rettungsdienst übergeben worden.

Aufgrund des Unfalls kommt es aktuell auf den Straßenbahnlinien 21 und 11 zu Störungen, Ausfällen sowie Fahrplanänderungen. Diese werden laut Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) noch bis voraussichtlich 13 Uhr andauern. Ein Ersatzverkehr sei eingerichtet. (csa)

