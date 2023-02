Erneuter Angriff auf Lokal mit „Reichsbürger“-Verbindung

Von: Vincent Büssow

In Frankfurt-Riederwald gibt es Aufregung um ein Vereinslokal mit „Reichsbürger“-Verbindung. Unbekannte sind jetzt zu Sachbeschädigung übergegangen.

Frankfurt – Das Vereinslokal des Lebensglück e.V. im Stadtteil Riederwald sorgt weiter für Aufregung. Bereits die Ankündigung der Eröffnung im Dezember 2022 traf auf Sorge bei den Anwohnern. Hinter dem Verein soll nämlich die „Reichsbürger“-Bewegung stehen. Während die Stadt nun versucht, die neuen Bewohner mit rechtlichen Mitteln loszuwerden, mehrt sich auch der Widerstand auf der Straße.

Bereits Mitte Januar hatten Unbekannte das Vereinslokal mit Farbe besprüht. Die Worte „Faschos verpisst euch“ waren unter anderem zwischenzeitlich an dem Gebäude zu lesen. Nun ist es zu einem weiteren Vorfall gekommen. Wie die Polizei Frankfurt am Montag (30. Januar) mitteilte, seien in der Nacht zuvor mehrere Scheiben eines Lokals in der Straße Am Erlenbruch zerstört worden. Im Innenraum sei außerdem ein deutlicher Geruch nach „faulen Eiern“ festzustellen gewesen.

Erst vor Kurzem wurde das Lokal des Lebensglück e.V. in Frankfurt-Riederwald mit Farbe besprüht. Jetzt ermittelt die Polizei in einem Fall von Sachbeschädigung. (Archivbild) © Rolf Oeser

Druck auf Lokal mit „Reichsbürger“-Verbindung: Unbekannte zerstörten Scheiben

Die Polizei bestätigt auf Nachfrage, dass es sich um das Vereinslokal mit der „Reichsbürger“-Verbindung handelt. Es werde nun in der Sache ermittelt. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Behörde unter der Telefonnummer 069 75511800 entgegen.

Währenddessen wird auch auf rechtlicher Ebene gegen den Lebensglück e.V. vorgegangen. Die städtische ABG Holding hat den Mietern eine Frist bis spätestens zum 6. Februar gegeben, um die Räumlichkeiten zu verlassen. Ansonsten soll der „Reichsbürger“-Streit vor das Landesgericht gebracht werden. Wie die Mieter auf den Druck von Stadt und Straße reagieren, bleibt abzuwarten. (vbu)