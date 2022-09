Rätsel um mutmaßlichen Unfall in Frankfurt - Schwerverletzter liegt nach „Knall“ auf Straße

Von: Sebastian Richter

In Frankfurt entdeckt ein Autofahrer einen schwerverletzten Mann auf der Fahrbahn. Die Ermittler vermuten Unfallflucht.

Frankfurt – Ein mutmaßlicher Unfall mit einem Schwerverletzten beschäftigt derzeit die Polizei in Frankfurt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (1. September) entdeckte ein Autofahrer einen 62 Jahre alten Mann, der regungslos auf der Fahrbahn der Straße „Am Erlenbruch“ im Stadtteil Riederwald lag. Der verletzte Fußgänger kam mit schweren Bein- und Unterleibsverletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei Frankfurt mitteilte.

Was genau passiert war, ist unklar. Nur der Zeitraum des Geschehens scheint festzustehen: Zwischen 1.10 Uhr und 1.20 Uhr. Die Frankfurter Ermittler gehen von einem schweren Verkehrsunfall aus. „Eine Zeugin konnte mitteilen, dass sie zum besagten Zeitraum einen lauten Knall in Richtung Unfallort gehört habe“, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Und weiter: „Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.“

Ein mutmaßlicher Unfall beschäftigt die Polizei in Frankfurt. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Mutmaßlicher Unfall in Frankfurt: Polizei sucht Zeugen

Für die weiteren Ermittlungen der Beamten sucht die Polizei Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Unter der Telefonnummer 069/755 11800 ist das zuständige 18. Polizeirevier in Frankfurt zu erreichen. Alternativ nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen. (spr)

