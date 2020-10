Mann wird bei Messer-Attacke schwer verletzt - Angreifer flüchtet

In Frankfurt wird ein Mann bei einer Messer-Attacke schwer verletzt. Der Angreifer flüchtet, nun sucht die Polizei nach ihm.

In Frankfurt kommt es in der Borsigallee zu einem Messer-Angriff .

kommt es in der Borsigallee zu einem . Eine Person wird schwer verletzt und muss ins Krankenhaus.

Der Angreifer flüchtet - die Polizei gibt eine Personenbeschreibung heraus.

Frankfurt - Auf einem Parkplatz in der Borsigallee in Frankfurt ist ein Mann mit einem Messer niedergestochen worden. Die Tat geschah laut Angaben der Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23.10.2020) gegen 1 Uhr. Nach dem Angreifer wird derzeit noch gesucht. Die Polizei hat eine Personenbeschreibung herausgegeben.

Wie die Beamten weiter mitteilten, wurde das 41 Jahre alte Opfer bei der Messer-Attacke in Frankfurt schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Warum es zu dem Angriff kam, ist noch unklar. Der unbekannte Täter sei sofort geflüchtet. Trotz zügig eingeleiteter Fahndung, fehlt von dem Angreifer bisher jede Spur.

Messer-Angriff in Frankfurt: Mann sticht auf 41-Jährigen ein und flieht

Die Polizei Frankfurt bitte deshalb um Hinweise aus der Bevölkerung. Einige Informationen liegen dank Aussagen von Zeugen bereits vor.

Der Angreifer soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein

Er ist etwa 1,75 Meter groß

Er hat eine schlanke Figur

Bekleidet war er mit einem hellblauen Hemd, Jeanshose und Sneakern

Frankfurt: 41-Jähriger nach Messer-Angriff schwer verletzt - Polizei sucht weitere Zeugen

Personen, die den Angriff in der Borsigallee in Frankfurt mitbekommen oder den Angreifer bei seiner Flucht gesehen haben, können sich bei den Beamten melden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (svw/red)

Auch am Hauptbahnhof Frankfurt kam es zu Angriffen mit einem Messer, bei denen zwei Personen verletzt wurden. In einem Fall konnte die Polizei bereits einen Tatverdächtigen festnehmen.