„Sein Widerstand musste gebrochen werden“ - Polizei äußert sich zu Gewalt-Video

Ein Mann liegt in Frankfurt am Boden, Polizisten treten ihn. Ein Video sorgt für Aufregung in den sozialen Netzwerken. Jetzt veröffentlicht die Polizei weitere Informationen zum Vorfall.

Update von Dienstag, 18.08.2020, 10.19 Uhr: In Frankfurt sorgte ein Video einer Festnahme der Polizei für Aufsehen. Zu sehen ist ein Mann, der von Beamten auf dem Boden fixiert wird. Er wird getreten, in den Rücken und von einem Polizeibeamten auch auf Kopfhöhe. Der Einsatzleiter griff schließlich ein und trennte den Beamten von seinem Opfer. Das Video ging viral und brachte die Polizei in Erklärungsnot. Die äußerte sich anschließend via Pressemitteilung.

Frankfurt: Bei Festnahme soll es zu „unzulässiger Gewaltanwendung seitens der Polizeibeamten" gekommen sein

So schilderte die Polizei in Frankfurt, dass sie am Sonntag (16.08.2020) gegen 5.30 Uhr einer alkoholisierten Gruppe einen Platzverweis erteilten. Daraufhin seien die Beamten beleidigt worden. Als ein 29-jähriger die Beamten bespuckte, kam es zu der Festnahme. Dabei „widersetzte er sich, sodass er zu Boden gebracht wurde und sein Widerstand gebrochen werden musste“ ,heißt es in der Pressemitteilung.

Doch die Polizei geht in der Mitteilung noch genauer auf den Vorfall in Frankfurt ein, denn bei der Festnahme „soll es zu unzulässiger Gewaltanwendung seitens der Polizeibeamten* gegen den am Boden liegenden Tatverdächtigen gekommen sein. In dieser Phase schaltete sich der Einsatzleiter ein, nahm einen Polizeibeamten zur Seite und meldete später den Vorfall intern.“

Polizei Frankfurt: Die Polizei sucht Zeugen und bittet um weitere Videos

Gegen einen Beamten hat die Polizei Frankfurt bereits „dienstrechtliche Maßnahmen ergriffen“. Es werden Ermittlungen zum Aspekt der Körperverletzung im Amt aufgenommen. Außerdem wird gegen den 29-jährigen Mann wegen Widerstandes gegen die Beamten ermittelt.

Im Zusammenhang mit den Geschehnissen in #Frankfurt- #Sachsenhausen am letzten Wochenende:



-suchen wir weitere Zeugen des Vorfalls



-wurde ein Upload-Server für Videos eingerichtet.



Hier der aktuelle Sachstand: https://t.co/4rsEZvc5bK



//#Ffm — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) August 17, 2020

Schläge und Tritte durch Beamte: Video zeigt mögliche Polizeigewalt in Frankfurt

Erstmeldung von Montag, 17.08.2020, 11.13 Uhr: Frankfurt – Ein junger Mann liegt am Boden, zwei Polizeibeamte knien auf ihm. Ein Beamter rammt dem Mann mehrmals sein Knie in den Rücken, einer schlägt ihn. Andere Beamte schirmen die Festnahme ab, mit Pfefferspray halten sie weitere junge Männer auf Abstand. Dann tritt ein stehender Polizist in Kopfhöhe auf die Person am Boden ein – Kollegen entfernen ihn daraufhin von dem Mann. Diese Szenen aus Frankfurt sind es, die derzeit in sozialen Netzwerken kursieren.

Aufgeheizte Stimmung bei Polizeieinsatz in Frankfurt

In dem Video sind immer wieder laute Stimmen zu hören. Beschimpfungen fliegen in Richtung der mehr als ein Dutzend Polizeibeamten, der Mann am Boden gibt Schmerzenslaute von sich. Eine flehende Stimme sagt: „Lasst ihn in Ruhe, bitte lasst ihn in Ruhe.“

Aufgenommen wurden die Bilder in der Nacht auf Sonntag, den 16.08. Zugetragen hat sich der Vorfall in der Dreieichstraße, auf Höhe der Hausnummer 24, gegenüber der Gaststätte „Zum Eichkatzerl“,. mitten in Frankfurt-Sachsenhausen. Das ist auf einer Version des Videos zu erkennen, welche von der Gruppe „beheadrffm“ auf Instagram veröffentlicht wurde. Die Originalversion des Videos liegt der Redaktion der Frankfurter Rundschau ebenfalls vor.

Der Mann, der das Video aufgenommen hat, konnte auf Anfrage der FR nicht erläutern, wie es zu der Situation gekommen war. „Ich bin gegen halb sechs durch die Schreie geweckt worden. Dann habe ich direkt angefangen zu filmen.“

Nach rund drei Minuten wird der festgenommene in Handschellen zu einem Polizeiauto abgeführt. Was dort passiert, ist auf dem Video nicht mehr zu erkennen. Laut dem Zeugen sah es so aus, als wenn auch in dem Wagen auf den Mann eingeschlagen worden sei. Kurz nach der Festnahme habe sich die Szene aufgelöst. Ihm gegenüber hatten Umstehende gesagt, dass der Festgenommene stark betrunken gewesen sei und sie das harte Vorgehen der Polizei daher noch weniger verstehen könnten.

Das Video aus Sachsenhausen, aus der Nacht vom 15./16.08., welches eine Festnahmesituation & Tritte eines Polizisten zeigen, ist uns bekannt. Wir nehmen die Vorwürfe ernst & sammeln aktuell alle Informationen. Derzeit laufen wechselseitig 2 Ermittlungsverfahren in dieser Sache. — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) August 17, 2020

Wie genau es zu der Festnahme kam und was im Vorfeld vorgefallen ist, bleibt vorerst unklar. Die Polizei hat sich auf Twitter zu dem Vorfall geäußert und die Echtheit des Videos bestätigt. Weiter heißt es, dass das Video bereits bekannt sei und: „Derzeit laufen 2 wechselseitige Ermittlungsverfahren.“ Ein Verfahren richtet sich gegen einen Polizeibeamten, eines gegen den jungen Mann, der festgenommen wurde.

Polizei Frankfurt will mögliches Fehlverhalten eines Beamten prüfen

Ein mögliches Fehlverhalten der Polizisten werde aber geprüft, erklärte ein Sprecher der Polizei Frankfurt auf Anfrage der FR. Die Vorwürfe würden ernst genommen und man sammle derzeit noch Informationen, so der Sprecher weiter. Noch ist unklar, ob die Umstände der Festnahme von einem Beamten mit Bodycam aufgezeichnet wurden. Solche Beamten sind in Frankfurt-Sachsenhausen im Einsatz. Vonseiten der Polizei hieß es lediglich: „Die Festnahme erfolgte nicht grundlos.“ (Von Marcel Richters)

Erst vor wenigen Wochen hatte der Tod des US-Amerikaners George Floyd weltweite Proteste gegen Polizeigewalt ausgelöst. Auch in Frankfurt wurde über Polizeigewalt gesprochen*. Zuletzt hatte ein Video aus Düsseldorf* die Diskussion erneut angefacht. *fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.