Gesucht mit zwei Haftbefehlen: Polizei verhaftet mutmaßlichen Betrüger am Flughafen Frankfurt

Von: Michelle Mantey

Am Flughafen Frankfurt hat die Polizei einen gesuchten Mann verhaftet. Gegen den 57-Jährigen stehen gleich zwei Haftbefehle aus.

Frankfurt - Viele Jahre war Frankfurt die kriminellste Stadt Deutschlands. Grund waren vor allem die am Flughafen Frankfurt begangenen Straftaten wie Drogenschmuggel oder Verstöße gegen das Waffenschutzgesetz. Deshalb bietet dieser aber auch die Möglichkeit, Straftäter zu fassen. Ein schöner Auslandsaufenthalt kann daher für den einen oder anderen Reisenden mit einer Verhaftung enden. So auch für einen aus Sao Paolo kommenden Passagier. Im Jahr 2018 bezeichnete er sich in Deutschland als Diplomingenieur - aber das war er nicht.

Wie die Bundespolizei Frankfurt berichtet, versucht der Einreisende im Jahr 2018 eine Immobilienfirma in Deutschland mit einem falschen Diplomingenieurstitel zu täuschen. Daher erließ im Februar 2022 das Amtsgericht Tübingen einen Strafbefehl gegen den 57-Jährigen. Wegen Missbrauchs von Titeln sollte er über 6.000 Euro Strafe bezahlen. Doch das war längst nicht alles: Denn die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt bemerkte, dass gegen den falschen Ingenieur ein weiterer Haftbefehl vorlag.

Polizeikontrollen am Flughafen © Christian Charisius picture alliance/dpa | Michael Matthey

Frankfurter Flughafen: Verhaftung wegen zwei vorliegenden Haftbefehlen

Im Jahr 2021 hatte er eine Geldstrafe in Höhe von 180 Euro nicht bezahlt. Deshalb erließ auch die Staatsanwaltschaft Deggendorf einen Haftbefehl. Plus entstandener Verfahrenskosten machte das eine Gesamtsumme in Höhe von 6.307 Euro. Nach seiner Ankunft am Flughafen Frankfurt konfrontierten ihn die Polizeibeamten mit seinen Straftaten. Erst nachdem er Gesamtsumme zahlte, durfte er nach Deutschland einreisen.

Polizei verhaftet weitere Reisende am Flughafen Frankfurt

Doch die Polizei verhaftete nicht nur einen Ein-, sondern auch einen Ausreisenden. Während der Passkontrollen bemerkten die Beamten, dass auch gegen einen 40-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Im Jahr 2018 erließ das Amtsgericht Tiergarten in Berlin einen Strafbefehl in der Höhe von 750 Euro wegen Nötigung. In der Zwischenzeit war die Summe aufgrund Verfahrenskosten auf 1.145 Euro angewachsen. Auch er zahlte die Strafe am Flughafen Frankfurt und konnte seine Reise nach Vietnam antreten.

Vor Gericht verantworten musste sich jetzt ein anderer Reisender: Erst vor wenigen Tagen begann der Prozess gegen einen Flugzeugpassagier, der wegen Trunkenheit vom Co-Piloten am Flughafen Frankfurt aus dem Flieger geworfen wurde. (mm)