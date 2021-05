Frankfurt: Überfallkommando im Einsatz – Mann festgenommen

Großeinsatz

von Marvin Ziegele schließen

Die Polizei Frankfurt rückt zu einem Großeinsatz in der Innenstadt aus. Schussgeräusche gab es nicht.

+++ 14.35 Uhr: Wie die Polizei Frankfurt berichtet, ist der Einsatz an der Kaiserstraße beendet. Die angeblichen Schussgeräusche stellten sich als Steine heraus, die ein Unbekannter an Scheiben geworfen hatte. Die betreffende Person war schon am Dienstagmorgen (04.05.2021) an der Hauptwache in Frankfurt auffällig gewesen, wie ein Pressesprecher bestätigt. Die Person wurde vorläufig festgenommen.

+++ 14.05 Uhr: Noch immer ist die Ursache für den Polizeieinsatz in der Innenstadt von Frankfurt ungeklärt. Die Situation in der Kaiserstraße wird weiterhin untersucht, heißt es vonseiten der Polizei Frankfurt.

Frankfurt: Polizei rückt mit Großaufgebot aus

Erstmeldung vom Dienstag, 04.05.2021, 13.40 Uhr: Frankfurt – Die Polizei ist derzeit mit einem Großaufgebot in der Innenstadt von Frankfurt unterwegs. Auf Nachfrage bestätigte ein Polizeisprecher der Polizei Frankfurt, dass „angeblich Schüsse gehört wurden“. Das Überfallkommando Frankfurt ist derzeit in der Kaiserstraße, um die Lage zu bewerten. Zu diesem Zweck wurden Polizeisperren errichtet und die Mitglieder des Überfallkommandos tragen schwere Waffen. Der Einsatz läuft seit 13 Uhr, wie der Pressesprecher bestätigte. (marv)