Randale auf dem Opernplatz: Hunderte rasten aus – Polizei angegriffen

Auf dem Opernplatz in Frankfurt fliegen Flaschen und Mülltonnen durch die Luft. Es kommt zu Schlägereien. In der Nacht eskalierte wohl eine der Corona-Partys.

Frankfurt - Auf dem Opernplatz in Frankfurt ist es in der Nacht zum Sonntag (19.07.2020) nach übereinstimmenden Medienberichten zu Ausschreitungen und Randale gekommen. Wie hessenschau.de berichtete, feierten gegen 3.00 Uhr früh noch fast 500 Menschen auf dem Platz in der Innenstadt von Frankfurt, dann plötzlich soll die Stimmung umgeschlagen sein.

Die Situation auf dem Opernplatz in Frankfurt eskalierte den Berichten zufolge. 40 Randalierer seien festgenommen worden. Außerdem sollen mindestens fünf Polizistinnen und Polizisten beim Einsatz auf dem Opernplatz verletzt worden sein.

Auf Twitter wird von Schlägereien rund um den Frankfurter Opern-Platz berichtet. Mehrere Videos in dem Story-Format auf Instagram zeigen den Ernst der Lage. Flaschen fliegen durch die Luft. Deren Werfer werden derweil scheinbar noch mit Rufen und Johlen dazu motiviert, weiter zu machen. Auf einem anderen Video ist zu sehen, wie mehrere Männer Mülltonnen auf die Straße werfen. Auch hier steht scheinbar eine große Gruppe im Hintergrund und feuert die Männer an. Als ein Mann dann etwas in eine Bahnhaltestelle wirft und eine Scheibe zerbricht, ist die Menge im Hintergrund kaum noch zu halten.

Die Mülltonnen, die die Randalierer als Wurfgeschosse hernahmen, hatte die Stadt Frankfurt erst aufgestellt. Nachdem es immer wieder zu Feiern am Opernplatz in Frankfurt mit bis zu 2000 Menschen* gekommen war, versuchte man so, den Müllbergen Herr zu werden. Wie es nach der heutigen Nacht mit den Feiern am Opernplatz weitergeht, bleibt abzuwarten. Bisher gab die Polizei Frankfurt keine Auskunft zum Fall und verwies darauf, noch Zeit zu brauchen, um die Lage zu sondieren. (Von Sophia Lother)