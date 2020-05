Notarzteinsatz in Frankfurt bremst Regionalverkehr aus

Wegen eines Notarzteinsatzes kommt es aktuell zu mehreren Teilausfällen, Umleitungen und Verspätungen im Netz der Deutschen Bahn. Betroffen ist neben der S-Bahn-Linie S6 besonders der Regionalverkehr.

Frankfurt : Notarzteinsatz sorgt für Behinderungen im Regionalverkehr

: sorgt für Behinderungen im Regionalverkehr Regionalbahnen verkehren verkürzt oder werden umgeleitet

verkehren verkürzt oder werden umgeleitet Deutsche Bahn richtet Ersatzverkehr ein

Frankfurt - Wegen des Notarzteinsatzes im Bereich „Frankfurt Westbahnhof“ verkehren die Bahnen der Linie S6 nur zwischen Friedberg und „Frankfurt-Frankfurter Berg“.

Die Züge der Linien RE 30 und RB 40/41 werden über „Hanau Hauptbahnhof“ umgeleitet, Züge der RB 34 wenden vorzeitig in Bad Vilbel.

RE30, RB 34, RB40, RB41, RE98, RE99: aktuelle Störung (Stand 11.05., 14:31 Uhr) https://t.co/ryYUbdTgKN — RMV Info (@RMVinfo) May 12, 2020

Notarzteinsatz in Frankfurt sorgt für Störungen im Regionalverkehr

Die Deutsche Bahn hat einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen „Frankfurt Hauptbahnhof“ Südseite und Bad Vilbel eingerichtet mit Halt am Frankfurter Westbahnhof.

