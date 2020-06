Brand in Büro-Hochhaus in Frankfurt: Großeinsatz der Feuerwehr

Der Brand in einem Bürogebäude in Frankfurt Niederrad hat einen Großeinsatz der Feuerwehr Frankfurt ausgelöst. Der Komplex beherbergt unter anderem auch den Hauptsitz der Firma Nintendo.

Frankfurt – Im Frankfurter Stadtteil Niederrad kam es am Dienstagvormittag (16.06.2020) gegen 10.30 Uhr zu einem Brand in einem Bürogebäude in der Herriotstraße. Die Feuerwehr Frankfurt wurde durch die automatische Brandmeldeanlage des Gebäudes alarmiert. Wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilt, stellten die Einsatzkräfte, als sie in der Bürostadt Niederrad eintrafen, starken Rauch im 1. Obergeschoss des Hochhauses fest.

Im Moment sind wir bei einem #Brand in der #Herriotstraße, in #Niederrad tätig. — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) June 16, 2020

Da viele Menschen in dem Bürogebäude arbeiten und damit auch potentiell viele Leben in Gefahr sind, wenn sich der Brand schnell ausbreiten sollte, orderte die Feuerwehr weitere Kräfte nach. Damit war schnell ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.

Brand in einem Bürokomplex in Frankfurt – Feuerwehr im Großeinsatz

Parallel zu der ausgelösten Brandmeldeanlage schaltete sich außerdem der Räumungsalarm des Gebäudes ein. Nach Angaben der Feuerwehr Frankfurt mussten etwa 100 Personen das Büro-Hochhaus während der Evakuierung verlassen.

Die Feuerwehr ist zufrieden mit dem Ablauf der Evakuierung: „Die Räumung verlief sehr ruhig und geordnet ab. Auf den Sammelplätzen wurde Abstand gehalten und selbst in dieser Situation wurde, im Hinblick auf Covid-19, umsichtig gehandelt.“

Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand in einer Teeküche im 1. Stock des Hochhauses ausgebrochen. Die Feuerwehr Frankfurt konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die Sprinkleranlage im Gebäude unterstützte die Einsatzkräfte bei der Eindämmung des Feuers.

Die Maßnahmen der #Feuerwehr sind beendet und die Feuerwehreinheiten verlassen die #Einsatzstelle. ^js — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) June 16, 2020

Brand in Frankfurt: Hauptsitz der Firma Nintendo Europe im Komplex

Bei dem 18-stöckigen Büro-Hochhaus handelt es sich um einen größeren Bürokomplex, der unter anderem auch den Hauptsitz der Firma Nintendo Europe beherbergt. Die Herriotstraße in Frankfurt-Niederrad war über die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt.

Die 100 Menschen, die in dem Hochhaus arbeiten, konnten nach dem Brand nicht in ihre Büros zurückkehren. Die Feuerwehr Frankfurt erklärt in einer Pressemitteilung: „Nach dem Brand konnten die sicherheitstechnischen Einrichtungen des Gebäudes nicht vollständig wieder in Betrieb genommen werden, sodass der Bürobetrieb, in Absprache mit dem Betreiber, vorerst eingestellt wurde.“

Verletzt wurde bei dem Brand in dem Büro-Hochhaus in Frankfurt niemand. Eine Person musste vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. Zu dem entstandenen Sachschaden und der Brandursache können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Brand in Bürogebäude in Niederrad: Feuerwehr Frankfurt im Einsatz

